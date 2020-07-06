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kimdir? yarışmacısı fenomeni Dilan Ay hakkında bilgiler

’nin sevilen yarışması Survivor’ın finali için heyecanlı geri sayım başladı. ’nın önceki yapımlarını hatırlatan da, Survivor ile paralel olarak Netflix’te yayınlanmaya başladı. Exatlon Challenge’ın en çok dikkat çeken isimlerinden birisi . Peki, fenomen isimlerin birincilik için ter döktüğü Exatlon Challenge yarışmacısı Dilan Ay kimdir? Dilan Ay, yayınları ile on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Netflix’te yayınlanan yarışma Exatlon Challenge’da dikkat çeken isim Dilan Ay hakkında bilgiler…

Giriş Tarihi: 6.7.2020 17:03 ABONE OL
Dilan Ay kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Youtube fenomeni Dilan Ay hakkında bilgiler

Exatlon Chanllenge, Netflix'te yayınlanmaya başlamasıyla birlikte, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Yarışmada, dikkat çeken ve konuşulan isimlerden biri olan hakkında bilgiler, yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Dilan Ay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Exatlon yarışmacısı ve Fenomeni Dilan Ay hakkında bilgiler…

DİLAN AY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Dilan Ay 11 Nisan 1995 doğumlu yani 25 yaşında. Mardin'li. Koç burcu. 1 metre 70 cm boyunda ve 58 kilo ağırlığında. İstanbul'da yaşayan Ay, Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunu.

Dilan Ay kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Youtube fenomeni Dilan Ay hakkında bilgiler

İrem adında Miami'de yaşayan kız kardeşinin Miami'ye taşınmasıyla dünyasına adım atmaya karar veren , influencer dünyasında kendine önemli bir yer edindi. Kedisinin adı Sütlaç. Üniversite hayatını sürekli çalışarak geçirdiğini söyleyen Ay, oyunculuk eğitimi aldı ve Payitaht dizinde de birkaç bölüm oyunculuk yaptı. Sonrasında ise reklam ve kliplerde de oynadı. Kanalında sağlıklı beslenme önerileri yapan Dilan Ay, spor üzerine içerik üreterek kendi günlük kalori ve besin cetvelini paylaşıyor.

Dilan Ay kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Youtube fenomeni Dilan Ay hakkında bilgiler

Bunun yanı sıra makyaj videoları, kendi cilt bakım rutinini ve sevdiği saç modellerini paylaşıyor. En büyük hayali dünyayı gezmek olan , instagram'da 32 bin 600, 'ta 39 bin 500 takipçiye sahip.

Dilan Ay kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Youtube fenomeni Dilan Ay hakkında bilgiler
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Dilan Ay kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Youtube fenomeni Dilan Ay hakkında bilgiler
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