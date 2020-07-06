Dilan Ay kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Youtube fenomeni Dilan Ay hakkında bilgiler

Exatlon Chanllenge, Netflix'te yayınlanmaya başlamasıyla birlikte, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Yarışmada, dikkat çeken ve konuşulan isimlerden biri olan Dilan Ay hakkında bilgiler, yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Dilan Ay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Exatlon yarışmacısı ve Youtube Fenomeni Dilan Ay hakkında bilgiler…

DİLAN AY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Dilan Ay 11 Nisan 1995 doğumlu yani 25 yaşında. Mardin'li. Koç burcu. 1 metre 70 cm boyunda ve 58 kilo ağırlığında. İstanbul'da yaşayan Ay, Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunu.