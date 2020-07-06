Doğan Kabak kimdir, kaç yaşında? Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Doğan Kabak aslen nereli?

Exatlon Challenge programında siyah ve beyaz takımın kıyasıya mücadelesi izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşatıyor. Birinci sezon tüm bölümleri yayınlanan yarışmada yer alan isimlerden birisi olan Doğan Kabak, en çok merak edilen yarışmacılar arasında yer alıyor.

DOĞAN KABAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

23.04.1980 tarihinde dünyaya gelen Doğan Kabak şu an 39 yaşında ve İstanbul doğumludur. Boğa burcu olan Doğan Kabak 16 yıldan daha uzun bir süredir Otomobil Gazeteciliği yapmış ayrıca EVO, Autocar gibi dergilerin yazı işleri müdürlüğünü üstlenmiştir. Günümüzde ise TopGear dergisinin yayıncısı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca Health & Fitness dergilerinin yayıncılığını da üstlenmiştir. Genellikle teste aldığı otomobilleri ya da dünyanın birçok yerinde incelediği modelleri sosyal video paylaşım kanalında takipçileri ile paylaşmaktadır.