Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Gençliğim Eyvah 4.bölüm fragmanı izle: ATV ile Gençliğim Eyvah yeni bölümde neler olacak?

4.bölüm fragmanı izle: ATV ile Gençliğim Eyvah yeni bölümde neler olacak?

ATV ekranlarına yeni başlayan ve Pazartesi günleri ekrana gelen 4.bölüm fragmanı yayınlandı. Levent Ülgen, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin bu akşamki bölümünde; Veysi, kimsenin kendisinden beklemediği büyük bir operasyona girişir. Veysi’nin büyük girişimi, her iki ailede de dengelerin değişmesine neden olur. Peki; Gençliğim Eyvah yeni bölümde neler olacak? ATV ile izle!

Giriş Tarihi: 6.7.2020 16:56 ABONE OL
Gençliğim Eyvah 4.bölüm fragmanı izle: ATV ile Gençliğim Eyvah yeni bölümde neler olacak?

Ekranların yeni dizisi Gençliğim Eyvah 4.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde; Ahmet, Azra'ya masumiyetini kanıtlamaya çalışırken; Zola da Azra için harekete geçer. Ahmet, Azra'nın gönlünü kazanmak için son bir hamlede bulunur. Acaba Ahmet bu sürpriz hamleyle Azra'nın gönlünü kazanabilecek midir? Peki, Gençliğim Eyvah yeni bölümde neler olacak? Gençliğim Eyvah 4.bölüm fragman ATV ile izle!

GENÇLİĞİM EYVAH YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yabancı Şube polislerinin Çavi ve Zola'yı gözaltına alması, hem Arif'i hem de Zekeriya'yı rahatlatır. Nihayet bu iki yabancıdan kurtulacaklardır. Ancak Hacer ve Nuriye'nin sürpriz istekleri, Arif ve Zekeriya'yı beklenmedik olayların içine sokar.

Veysi, kimsenin kendisinden beklemediği büyük bir operasyona girişir. Veysi'nin büyük girişimi, her iki ailede de dengelerin değişmesine neden olur.
Ahmet, Azra'ya masumiyetini kanıtlamaya çalışırken; Zola da Azra için harekete geçer. Ahmet, Azra'nın gönlünü kazanmak için son bir hamlede bulunur.

Acaba Ahmet bu sürpriz hamleyle Azra'nın gönlünü kazanabilecek midir?

Gençliğim Eyvah 4. Bölüm fragmanı yayınlandı izle | Video


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençliğim Eyvah 4.bölüm fragmanı izle: ATV ile Gençliğim Eyvah yeni bölümde neler olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA