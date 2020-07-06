Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Görevimiz Tehlike 5 filmi oyuncuları ve konusu! Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu nedir?

5 filmi oyuncuları ve konusu! konusu nedir?

Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan 5 filmi için geri sayım başladı. Serinin ilk filmleri de kısa sürede büyük beğeni toplamış olup aksiyon türünde olan bu filmi Christopher McQuarrie yazıp yönetti. 2015 yılı yapımı ajan filmi olan konusu nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 6.7.2020 23:22 Son Güncelleme: 6.7.2020 23:22 ABONE OL
Görevimiz Tehlike 5 filmi oyuncuları ve konusu! Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu nedir?

Star Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan aksiyon ajan filmi Görevimiz Tehlike 5 konusu ve oyuncuları ile merak edilmeye başlandı. Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer alan film sinema severler taradından araştırılıyor. Peki; Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 5 filmi oyuncuları kimler?

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 FİLMİ KONUSU

Sendika adlı uluslararası yasa dışı bir örgüt, Ethan Hunt'ın ajan olarak görev yaptığı IMF'yi ortadan kaldırmaya çalışır. Örgüt Hunt'ı yakalar fakat Hunt örgütün içindeki başka bir ajan olan Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) sayesinde kaçmayı başarır. Bir süre ortalarda görünmeyen Hunt geri döndüğünde iş arkadaşı Benji (Simon Pegg) ile yardımlaşarak Sendikayla bağlantısı olduğunu düşündüğü Solomon Lane'i (Sean Harris) yakalamak için o gece orada olacak olan operaya gider fakat istediğini alamaz. Sendikanın peşini bırakmayan Hunt bulabildiği isimlerin peşinden giderken aynı zamanda Sendika'ya da çalışan Ilsa, Hunt'ın planlarını söylemek zorunda kalır.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 FİLMİ OYUNCULARI

  • Tom Cruise, IMF ajanı Ethan Hunt
  • Simon Pegg, IMF teknik saha ajanı Benjamín "Benji" Dunn
  • Jeremy Renner, IMF Saha Operasyonları Yöneticisi William Brandt
  • Rebecca Ferguson, MI6 gizli ajanı Ilsa Faust
  • Ving Rhames, IMF ajanı Luther Stickell
  • Sean Harris, Solomon Lane, Sendika'nın lideri
  • Alec Baldwin, CIA Yöneticisi Alan Hunley
  • Jens Hultén, Janik "Bone Doctor" Vinter
  • Simon McBurney, MI6 Yöneticisi Attlee
  • Zhang Jingchu, CIA araştırmacısı Lauren
  • Rupert Wickham, Avusturya Şansölye'si
  • America Olivo, Şansölye'nin karısı
  • Tom Hollander, İngiliz Başbakanı
  • Hermione Corfield, Plak dükkanında çalışan kız

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Görevimiz Tehlike 5 filmi oyuncuları ve konusu! Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA