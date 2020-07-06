Görevimiz Tehlike 5 filmi oyuncuları ve konusu! Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu nedir?

Star Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan aksiyon ajan filmi Görevimiz Tehlike 5 konusu ve oyuncuları ile merak edilmeye başlandı. Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer alan film sinema severler taradından araştırılıyor. Peki; Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 5 filmi oyuncuları kimler?

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 FİLMİ KONUSU

Sendika adlı uluslararası yasa dışı bir örgüt, Ethan Hunt'ın ajan olarak görev yaptığı IMF'yi ortadan kaldırmaya çalışır. Örgüt Hunt'ı yakalar fakat Hunt örgütün içindeki başka bir ajan olan Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) sayesinde kaçmayı başarır. Bir süre ortalarda görünmeyen Hunt geri döndüğünde iş arkadaşı Benji (Simon Pegg) ile yardımlaşarak Sendikayla bağlantısı olduğunu düşündüğü Solomon Lane'i (Sean Harris) yakalamak için o gece orada olacak olan operaya gider fakat istediğini alamaz. Sendikanın peşini bırakmayan Hunt bulabildiği isimlerin peşinden giderken aynı zamanda Sendika'ya da çalışan Ilsa, Hunt'ın planlarını söylemek zorunda kalır.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 FİLMİ OYUNCULARI