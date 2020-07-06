Gözde Demiral kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Twitcher Gözde Demiral hakkında bilgiler

Exatlon Chanllenge, Netflix'te yayınlanmaya başlamasıyla birlikte, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Yarışmada, dikkat çeken ve konuşulan isimlerden biri olan Gözde Demiral hakkında bilgiler, yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Gözde Demiral kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, kendini Twitcher olarak tanımlayan Exatlon Challenge yarışmacısı Gözde Demiral hakkında bilgiler...

EXATLON CHANLLENGE YARIŞMACISI GÖZDE DEMİRAL KİMDİR?

1998 yılında doğan Gözde Demiral 21 yaşında. Annesini küçük yaşta kaybeden Demiral, İzmir'li. Mesleğini twitcher olarak tanımlıyor. Yani oyuncuların yayın yapıp büyük kitlelere hitap ettiği, hitap ederken de büyük paralar kazandığı internet sitesinde içerik üretiyor.