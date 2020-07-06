Gözde Demiral kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Twitcher Gözde Demiral hakkında bilgiler

Exatlon Chanllenge, Netflix'te yayınlanmaya başlamasıyla birlikte, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Yarışmada, dikkat çeken ve konuşulan isimlerden biri olan Gözde Demiral hakkında bilgiler, yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Gözde Demiral kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, kendini Twitcher olarak tanımlayan Exatlon Challenge yarışmacısı Gözde Demiral hakkında bilgiler...
EXATLON CHANLLENGE YARIŞMACISI GÖZDE DEMİRAL KİMDİR?
1998 yılında doğan Gözde Demiral 21 yaşında. Annesini küçük yaşta kaybeden Demiral, İzmir'li. Mesleğini twitcher olarak tanımlıyor. Yani oyuncuların yayın yapıp büyük kitlelere hitap ettiği, hitap ederken de büyük paralar kazandığı internet sitesinde içerik üretiyor.
Göz rengi kahverengi, saç rengi kumral olan Gözde Demiral İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya bölümü mezunu. 1.68 boyunda olan Demiral'ın iki kardeşi bulunuyor.
7 Yaşından beri tiyatro eğitimi alan fakat abisinin önerisi üzerine 2017 yılında oyunculuğu bırakarak yayıncılığa başlayan Gözde Demiral, Türkiye'nin içerik üreticilerinin ödüllendirildiği ödül töreninde "Yılın Kadın Yayıncısı" ödülünü almıştı.
Oyunun Yıldızları isimli ödül töreninde aldığı ödüle ilişkin yaptığı paylaşımda Demiral, "Yılın kadın yayıncısı ne kadar garip geliyor.. Aldığımı ilk ödüldü çok özel bir andı. Heyecandan pek konuşamadım. Gerçekten orada bir farklı oluşormuş. 1.5 senede bu ödüle layık görülmek, bir şeyleri başarmak, sizlerle yeterince etkileşime geçip hoş bir yayın sunmak çok mutlu etti.
Umarım daha nice ödüller kazanırız hep birlikte. Destekleyen, yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Sizin sayenizde buralardayım. İyi ki varsınız" yazmıştı.