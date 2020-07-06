Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Gözde Demiral kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Twitcher Gözde Demiral hakkında bilgiler

kimdir? yarışmacısı Twitcher Gözde Demiral hakkında bilgiler

’nin sevilen yarışması Survivor’ın finali için heyecanlı geri sayım başladı. ’nın önceki yapımlarını hatırlatan da, Survivor ile paralel olarak Netflix’te yayınlanmaya başladı. Exatlon Challenge’ın en çok dikkat çeken isimlerinden birisi . Peki, fenomen isimlerin birincilik için ter döktüğü Exatlon Challenge yarışmacısı Gözde Demiral kimdir? Gözde Demiral, dijital video platformu Twitch yayınları ile on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Netflix’te yayınlanan yarışma Exatlon Challenge’da dikkat çeken isim Gözde Demiral hakkında bilgiler…

Giriş Tarihi: 6.7.2020 17:11 ABONE OL
Gözde Demiral kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Twitcher Gözde Demiral hakkında bilgiler

Exatlon Chanllenge, Netflix'te yayınlanmaya başlamasıyla birlikte, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Yarışmada, dikkat çeken ve konuşulan isimlerden biri olan hakkında bilgiler, yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Gözde Demiral kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, kendini Twitcher olarak tanımlayan yarışmacısı Gözde Demiral hakkında bilgiler...

EXATLON CHANLLENGE YARIŞMACISI GÖZDE DEMİRAL KİMDİR?

1998 yılında doğan Gözde Demiral 21 yaşında. Annesini küçük yaşta kaybeden Demiral, İzmir'li. Mesleğini twitcher olarak tanımlıyor. Yani oyuncuların yayın yapıp büyük kitlelere hitap ettiği, hitap ederken de büyük paralar kazandığı internet sitesinde içerik üretiyor.

Gözde Demiral kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Twitcher Gözde Demiral hakkında bilgiler

Göz rengi kahverengi, saç rengi kumral olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya bölümü mezunu. 1.68 boyunda olan Demiral'ın iki kardeşi bulunuyor.

7 Yaşından beri tiyatro eğitimi alan fakat abisinin önerisi üzerine 2017 yılında oyunculuğu bırakarak yayıncılığa başlayan Gözde Demiral, 'nin içerik üreticilerinin ödüllendirildiği ödül töreninde "Yılın Kadın Yayıncısı" ödülünü almıştı.

Gözde Demiral kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Twitcher Gözde Demiral hakkında bilgiler

Oyunun Yıldızları isimli ödül töreninde aldığı ödüle ilişkin yaptığı paylaşımda Demiral, "Yılın kadın yayıncısı ne kadar garip geliyor.. Aldığımı ilk ödüldü çok özel bir andı. Heyecandan pek konuşamadım. Gerçekten orada bir farklı oluşormuş. 1.5 senede bu ödüle layık görülmek, bir şeyleri başarmak, sizlerle yeterince etkileşime geçip hoş bir yayın sunmak çok mutlu etti.

Gözde Demiral kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Twitcher Gözde Demiral hakkında bilgiler

Umarım daha nice ödüller kazanırız hep birlikte. Destekleyen, yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Sizin sayenizde buralardayım. İyi ki varsınız" yazmıştı.

Gözde Demiral kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Twitcher Gözde Demiral hakkında bilgiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Gözde Demiral kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Twitcher Gözde Demiral hakkında bilgiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA