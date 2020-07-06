Orkun Işıtmak kimdir? Exatlon Challenge sunucusu Orkun Işıtmak kaç yaşında?

Exatlon Challenge programında siyah ve beyaz takımın kıyasıya mücadelesi izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşatıyor. Birinci sezon tüm bölümleri yayınlanan yarışmayı sunan isim Orkun Işıtmak, en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor.
ORKUN IŞITMAK KİMDİR?
Orkuncan Işıtmak, ya da bilinen adıyla Orkun Işıtmak, YouTube'da faaliyet gösteren içerik üreticisidir. İstanbul Üniversitesinde İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde okumaktadır. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında "İyi Oyun" filminde oynadı.
EXATLON CHALLENGE YARIŞMACILARI KİMLER?
Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren Exatlon yarışmasında yarışmacılar iki takıma ayrılacak. Takımlar haftalarca özel kamplarda yaşayarak hem gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışacaklar.
Exatlon Challenge Türkiye'nin kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:
Doğan Kabak
Buse Plan
Barış Erdoğan
Burce Yağmur Karabal
Uras Benlioğlu
Aleyna Şen
Dilan Ay
Buğra Kazancı
Gözde Demiral
Hayrettin
Mendebur Lemur
Öykü Berkan
Furkan Kaya
Elanur Pat
Furkan Yaman
Dilara Aydın
Oğuzhan Uğur