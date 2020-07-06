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kimdir? Exatlon Challenge sunucusu Orkun Işıtmak kaç yaşında?

Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exatlon Challenge yarışmasında siyah ve beyaz takımın kıyasıya rekabeti sonucu kazananlar ödüle kavuşurken, kaybedenleri ise çok zor cezalar bekliyor. Exatlon Challenge’ı sunan isim ise programı izleyenler tarafından en çok merak edilen isim oluyor. Peki, Exatlon Challenge sunucusu Orkun Işıtmak kimdir ve kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 6.7.2020 15:58 ABONE OL
Orkun Işıtmak kimdir? Exatlon Challenge sunucusu Orkun Işıtmak kaç yaşında?

Exatlon Challenge programında siyah ve beyaz takımın kıyasıya mücadelesi izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşatıyor. Birinci sezon tüm bölümleri yayınlanan yarışmayı sunan isim , en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor.

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

Orkuncan Işıtmak, ya da bilinen adıyla Orkun Işıtmak, YouTube'da faaliyet gösteren içerik üreticisidir. İstanbul Üniversitesinde İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde okumaktadır. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında "İyi Oyun" filminde oynadı.

Orkun Işıtmak kimdir? Exatlon Challenge sunucusu Orkun Işıtmak kaç yaşında?

EXATLON CHALLENGE YARIŞMACILARI KİMLER?

Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren Exatlon yarışmasında yarışmacılar iki takıma ayrılacak. Takımlar haftalarca özel kamplarda yaşayarak hem gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışacaklar.

Exatlon Challenge Türkiye'nin kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:

Doğan Kabak

Buse Plan

Barış Erdoğan

Orkun Işıtmak kimdir? Exatlon Challenge sunucusu Orkun Işıtmak kaç yaşında?

Burce Yağmur Karabal

Uras Benlioğlu

Aleyna Şen

Dilan Ay

Buğra Kazancı

Gözde Demiral

Hayrettin

Mendebur Lemur

Öykü Berkan

Furkan Kaya

Elanur Pat

Furkan Yaman

Dilara Aydın

Oğuzhan Uğur

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Orkun Işıtmak kimdir? Exatlon Challenge sunucusu Orkun Işıtmak kaç yaşında?
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