Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2020: 46.Altın Kelebek Ödülleri kimlere verildi?

Televizyon, müzik ve sanat dünyasını yakından ilgilendiren Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Corona pandemisi nedeniyle ilk kez farklı bir konseptle yapılan törende ünlü isimler ödüllerini evlerinde ya da ofislerinde aldı. En iyi gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert olurken yine en iyi kadın sunucu ödülü Müge Anlı'ya layık görüldü. Peki; Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimlere verildi? 2020 46.Altın Kelebek Ödülü kazananları

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2020!

Pantene Altın Kelebek Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Corona virüsü nedeniyle ilk kez farklı bir konsept ile ödüller sahiplerine takdim edilirken birçok isim pek çok dalda ödüle layık görüldü.

İşte 46.Altın Kelebek Ödülleri sahipleri ve detaylar...