Son Dakika Haber: Survivor Cemal Can'ın Sercan'a ilişkin açıklamaları konseye damgasını vurdu! Sosyal medya: "Nisa'nın intikamını aldı..."

Survivor'da müthiş performansla Survivor'da tarih yazıp üst üste dört dokunulmazlık kazanan Sercan Yıldırım'ın serisi sona erdi.

SERCAN'IN İSMİNİ SÖYLEDİ AMA

Cemal Can, Sercan Yıldırım'ı eleyen Barış'ı finalde mağlup ederek dokunulmazlığı kazanırken konseyde Sercan Yıldırım'ın ismini söyledi.

Bilindiği gibi Sercan Yıldırım, geçen hafta üç dokunulmazlık üst üste kazanarak Nisa, Barış ve Berkan'ı potaya sokmuş ve SMS sıralamasında daha geride olan Nisa yarışmadan elenmişti.

En düşük oyu alan Nisa Bölükbaşı, adadan ayrılırken Cemal Can gözyaşlarını tutamamıştı.

Fakat ikilinin arası kimilerine göre çok da iyi değildi. Survivor Nisa, Cemal Can için "Berkan her yerde aynı ama bunu son zamanlarda Cemal Can'da görmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ÇOK KONUŞULAN YEMEK

Sercan Yıldırım'ı hedef gösteren Nisa'nın bu sözleri tartışma konusu olurken yeni bölümde Cemal Can ile Sercan Yıldırım'ın birlikte ödüle gitmesi ve başbaşa yedikleri yemek sosyal medyada çok konuşulmuştu.

'CEMAL CAN OYNUYORMUŞ'

Hatta, 'Cemal ve Sercan kol kola? Hani dostluk, hani Nisa'nın intikamı? Cemal Can hep oynuyormuş demek ki.', 'Cemal, Nisa Sercan yüzünden gitti. Sen nasıl onunla eğlenirsin ya anlamıyorum seni.' yorumları yapılmıştı.

CEMAL CAN SERCAN YILDIRIM'IN İSMİNİ VERİNCE...

Yarışmada Nisa ile kader birliği yapan Cemal Can, aynı takımda yarışmalarına rağmen Sercan Yıldırım'ın ismini verdi.

İÇİMDE BİR TERAZİ VAR, SERCAN DİYORUM'

Cemal Can, konseyde "Burada icraat göstermek istiyordum diyordum. Limitlerimi sonuna kadar zorlayacağım. Söyleyeceğim insan ise limitlerimi ne kadar zorlayabileceğini hissetiren biri oldu. Teşekkür etmek istiyorum, kendimdeki gücü bulmama sebebi oldu. Düştüğüm noktalardan güzel bir şekilde kalkabildiğimi hissettirdin bana. Benim içimde bir terazi var, o yüzden Sercan senin ismini veriyorum." dedi.

'DOĞRU OLANI YAPTI'

Sercan Yıldırım ise, "Cemal Can'a kızmıyorum. Onu ayrı seviyorum. Ödüllerde olsun vs. güzel anlaştığımızı gördüm. Kaliteli sohbet ettik, zaman geçirdik. Doğru olanı yaptı. O yüzde hiçbir şekilde çekincem de yok. Çok potaya girdim, çıktım. Güçlü bir şekilde girdiğimi düşünüyorum. O yüzden hiçbir korkum yok. Herkese başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.