Son Dakika Haber: Survivor Cemal Can'ın Sercan'a ilişkin açıklamaları konseye damgasını vurdu! Sosyal medya: "Nisa'nın intikamını aldı..."

Survivor son konseyde Cemal Can'ın Sercan Yıldırım'ın adını söylemesi gündeme bomba gibi düştü. Survivor Nisa'nın elenmesinden sonra yemek ödülünde yakınlaşan ikili tekrar zıt kutuplar haline geldi. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, Survivor Sercan'ın ismini söyleyerek flaş açıklamalarda bulundu. İşte Survivor Cemal Can'dan son dakika açıklamalar...
Cemal Can, dokunulmazlık oyununun ikincisini kazanıp Sercan'ın ismini potaya koydu. Bu durumda gözler, Survivor Sercan'a çevrildi. O ise, "Doğru olanı yaptı" diyerek Cemal Can'a kızmadığını belirtirken ikili detaylı açıklamalarda bulundu.
İşte Survivor'dan son dakika gelişmeleri...
Survivor'da müthiş performansla Survivor'da tarih yazıp üst üste dört dokunulmazlık kazanan Sercan Yıldırım'ın serisi sona erdi.
SERCAN'IN İSMİNİ SÖYLEDİ AMA
Cemal Can, Sercan Yıldırım'ı eleyen Barış'ı finalde mağlup ederek dokunulmazlığı kazanırken konseyde Sercan Yıldırım'ın ismini söyledi.
Bilindiği gibi Sercan Yıldırım, geçen hafta üç dokunulmazlık üst üste kazanarak Nisa, Barış ve Berkan'ı potaya sokmuş ve SMS sıralamasında daha geride olan Nisa yarışmadan elenmişti.
En düşük oyu alan Nisa Bölükbaşı, adadan ayrılırken Cemal Can gözyaşlarını tutamamıştı.
Fakat ikilinin arası kimilerine göre çok da iyi değildi. Survivor Nisa, Cemal Can için "Berkan her yerde aynı ama bunu son zamanlarda Cemal Can'da görmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
ÇOK KONUŞULAN YEMEK
Sercan Yıldırım'ı hedef gösteren Nisa'nın bu sözleri tartışma konusu olurken yeni bölümde Cemal Can ile Sercan Yıldırım'ın birlikte ödüle gitmesi ve başbaşa yedikleri yemek sosyal medyada çok konuşulmuştu.
'CEMAL CAN OYNUYORMUŞ'
Hatta, 'Cemal ve Sercan kol kola? Hani dostluk, hani Nisa'nın intikamı? Cemal Can hep oynuyormuş demek ki.', 'Cemal, Nisa Sercan yüzünden gitti. Sen nasıl onunla eğlenirsin ya anlamıyorum seni.' yorumları yapılmıştı.
CEMAL CAN SERCAN YILDIRIM'IN İSMİNİ VERİNCE...
Yarışmada Nisa ile kader birliği yapan Cemal Can, aynı takımda yarışmalarına rağmen Sercan Yıldırım'ın ismini verdi.
İÇİMDE BİR TERAZİ VAR, SERCAN DİYORUM'
Cemal Can, konseyde "Burada icraat göstermek istiyordum diyordum. Limitlerimi sonuna kadar zorlayacağım. Söyleyeceğim insan ise limitlerimi ne kadar zorlayabileceğini hissetiren biri oldu. Teşekkür etmek istiyorum, kendimdeki gücü bulmama sebebi oldu. Düştüğüm noktalardan güzel bir şekilde kalkabildiğimi hissettirdin bana. Benim içimde bir terazi var, o yüzden Sercan senin ismini veriyorum." dedi.
'DOĞRU OLANI YAPTI'
Sercan Yıldırım ise, "Cemal Can'a kızmıyorum. Onu ayrı seviyorum. Ödüllerde olsun vs. güzel anlaştığımızı gördüm. Kaliteli sohbet ettik, zaman geçirdik. Doğru olanı yaptı. O yüzde hiçbir şekilde çekincem de yok. Çok potaya girdim, çıktım. Güçlü bir şekilde girdiğimi düşünüyorum. O yüzden hiçbir korkum yok. Herkese başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA OLAY YORUMLAR
Böylece Berkan'ın ardından ikinci eleme adayı Sercan Yıldırım oldu. Cemal Can'ın Sercan'ın adını konseyde söylemesinin ardından ise sosyal medyada çarpıcı yorumlar yapıldı.
- Cemal Can, Sercan'ı yemeğe götürerek yemek borcunu ödedi ve onu potaya sokarak da Nisa'nın intikamını aldı
- Nisa'nın gidişine üzülen dost gibi dost galibiyetini ona armağan etti.
- Cemal Can senin adalet terazin üst üste 4 dokunulmazlığı alan takımına geldiği an 7 sayı getiren adamı söylemekle mi oluyor. Sen şuna direkt Nisa'nın intikamı desene
'İNTİKAMINI ALDIN'
Ve dokunulmazlık Cemal Can' nın. Bakın nasıl da aldı Nisa'nın intikamını aslanım
HARCAYACAKLAR
- O Barış ve Berkan gün gelecek Cemal'i harcayacaklar ama o bunun farkında değil
SERCAN'A SUÇLAMA: MANİPÜLEYDİ
- Sercan'ın Nisa'yı potaya koyup Cemal'e yakınlaşması bile manipüleydi. Sercan hiçbir zaman samimi değildi kimse kusura bakmasın
- Cemal Nisa için intikam aldı. Yapmasaydı ayıp ederdi. Sercan onu yemeğe götürse ne olur? Ödemesini geri yaptı. Olay bitti.
'SONUNDA BAŞARDILAR'
Yeni bölüm fragmanında ise Sercan Yıldırım, Elif'e "Bir gün kaybedecektim. Sonunda başardılar." dedi.
KAYNAK: HÜRRİYET