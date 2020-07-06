Son Dakika Haber: Survivor Cemal Can anlatırken gözyaşlarına boğuldu! ‘Survivor'a yıllardır başvuruyordum ama…’

Son dakika haberler… Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yarışmacılardan Cemal Can duygusal açıklamalarıyla şoke etti. Uzun süredir yarışmaya katılmak isteyen ve sürekli başvuruda bulunduğu belirten Survivor Cemal Can programa katılma sürecini ve duygularını ilk defa anlattı. Hem ada konseyini hem izleyenlerin duygusal anlara şahit olduğu açıklamaların ardından Cemal Can gözyaşlarına boğuldu.
Cemal Can, Survivor 2020 yarışmasına katılma sürecini ve yarışmadaki duygularını ilk defa anlattı. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Cemal Can, "2016 yılından beri sürekli başvuruyordum ama olmuyordu. Ama demek ki hayatımda bazı şeyleri yaşadıktan sonra buraya katılmam gerekiyormuş" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Cemal Can, "Buralara kadar gelebilmeyi ve sonuna kadar gitmeyi hissediyordum ama o güce sahip olmadığımı biliyordum
Ancak bura da o gücü içimde barındırdığımı ve zorluklara karşı iyi mücadele ettiğimi görmüş oldum. Burayı yaşamadan burayı anlamak imkansız" şeklinde konuştu.
Uzun yıllardır Survivor hayali olduğunu ve sürekli başvuru yaptığını ifade eden Cemal Can, "Burayı hep hayal ediyordum ama yaşamadan bilemiyorsun. Burayı yaşamam gerektiğini hep hissetmiştim. 2016 yılından beri sürekli başvuruyordum. Ama biliyorum ki bir şeyler için hep doğru zaman vardı. Hayatımda bazı şeyler gerçekleştiğinde buraya gelmem gerekiyormuş" dedi.