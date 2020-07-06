Son Dakika Haber: Survivor Cemal Can anlatırken gözyaşlarına boğuldu! ‘Survivor'a yıllardır başvuruyordum ama…’

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Haber: anlatırken gözyaşlarına boğuldu! ‘Survivor'a yıllardır başvuruyordum ama…’

Ekranların heyecan dolu yarışması haberleriyle gündem olmaya devam ediyor. Programın 128.bölümde , Survivor'a katılma sürecini ve yarışmadaki duygularını gözyaşları içinde anlattı. İzleyenleri şaşkına çeviren açıklamalarda bulunan Survivor Cemal Can, "Buralara kadar gelebilmeyi ve sonuna kadar gitmeyi hissediyordum ama o güce sahip olmadığımı biliyordum" dedi. Adada zorlu parkurlarda yarışan Cemal Can yaşadıklarını gözyaşları için anlattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 7.7.2020 01:26 Son Güncelleme: 7.7.2020 01:26 ABONE OL
Son dakika haberi: Cemal Can gözyaşlarına boğuldu! ‘Survivor'a yıllardır başvuruyordum ama…’

haberler… Tv8 ekranlarında yayınlanan 'da yarışmacılardan duygusal açıklamalarıyla şoke etti. Uzun süredir yarışmaya katılmak isteyen ve sürekli başvuruda bulunduğu belirten Survivor Cemal Can programa katılma sürecini ve duygularını ilk defa anlattı. Hem ada konseyini hem izleyenlerin duygusal anlara şahit olduğu açıklamaların ardından Cemal Can gözyaşlarına boğuldu.

SURVİVOR CEMAL CAN'IN DUYGUSAL ANLARI!

Cemal Can, Survivor 2020 yarışmasına katılma sürecini ve yarışmadaki duygularını ilk defa anlattı. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Cemal Can, "2016 yılından beri sürekli başvuruyordum ama olmuyordu. Ama demek ki hayatımda bazı şeyleri yaşadıktan sonra buraya katılmam gerekiyormuş" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son dakika haberi: Cemal Can gözyaşlarına boğuldu! ‘Survivor'a yıllardır başvuruyordum ama…’

"O GÜCÜ KENDİMDE GÖREMİYORDUM"

, "Buralara kadar gelebilmeyi ve sonuna kadar gitmeyi hissediyordum ama o güce sahip olmadığımı biliyordum

Ancak bura da o gücü içimde barındırdığımı ve zorluklara karşı iyi mücadele ettiğimi görmüş oldum. Burayı yaşamadan burayı anlamak imkansız" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi: Cemal Can gözyaşlarına boğuldu! ‘Survivor'a yıllardır başvuruyordum ama…’

"BURAYI HEP HAYAL EDİYORDUM AMA YAŞAMADAN BİLEMİYORSUN"

Uzun yıllardır hayali olduğunu ve sürekli başvuru yaptığını ifade eden , "Burayı hep hayal ediyordum ama yaşamadan bilemiyorsun. Burayı yaşamam gerektiğini hep hissetmiştim. 2016 yılından beri sürekli başvuruyordum. Ama biliyorum ki bir şeyler için hep doğru zaman vardı. Hayatımda bazı şeyler gerçekleştiğinde buraya gelmem gerekiyormuş" dedi.

Son dakika haberi: Cemal Can gözyaşlarına boğuldu! ‘Survivor'a yıllardır başvuruyordum ama…’
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Son Dakika Haber: Survivor Cemal Can anlatırken gözyaşlarına boğuldu! ‘Survivor'a yıllardır başvuruyordum ama…’
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