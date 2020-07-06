Umudumuz Şaban ne zaman çekildi? Umudumuz Şaban filmi konusu ne ve oyuncuları kimler?

Kartal Tibet'in yönetmenliğinde 1979 yılında çekilen Umudumuz Şaban filmi, bu akşam ekranlara gelecek. Türk sinemasının unutulmaz yapıtlarından olan filmin başrolünde, usta komedyen Kemal Sunal yer alıyor. Yaşamakta olduğu gecekondu semtinde, köyünde olduğu gibi bir arsa ağası türemiştir. Şaban'ın başına gelenleri konu alan filmde bol kahkahaya hazır olun. Bu akşam ekrana gelecek yapımın başrollerinde ise Kemal Sunal, Serpil Nur, Turgut Özatay gibi birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Peki, Umudumuz Şaban filmi nerede çekildi? Umudumuz Şaban filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ KONUSU NE?

Arkadaşları tarafından Ringo adıyla çağrılan Şaban (Kemal Sunal), İstanbul'da ölen amcasının ona bıraktığı kahvehaneyi devralmak üzere İstanbul'a gelir. Kahvenin bulunduğu mahalleye büyük bir site yapmak isteyen Muhteşem adlı bir müteahhit, mahallenin kabadayısını öldürür. Cinayet Şaban'ın üzerine kalırken Şaban, halk tarafından kahraman ilan edilir. Artık mahallelinin umudu odur.

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Kartal Tibet'in yönettiği 1979 yapımı Türk filminde Kemal Sunal başrolde yer alıyor. Filmin senaryosu ise Suphi Tekiner tarafından kaleme alındı.