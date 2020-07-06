Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Umudumuz Şaban ne zaman çekildi? Umudumuz Şaban filmi konusu ne ve oyuncuları kimler?

Umudumuz Şaban ne zaman çekildi? konusu ne ve oyuncuları kimler?

Türk sinemasının usta komedyeni Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Kartal Tibet'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve 1979 yılında çekilen komedi filmi, konusu ve oyuncuları ile günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Umudumuz Şaban filminde, arkadaşları tarafından Ringo adıyla çağrılan Şaban, İstanbul’da ölen amcasının ona bıraktığı kahvehaneyi devralmak üzere İstanbul’a gelmesini izleyeceğiz. İşte, Umudumuz Şaban filminin konusu ve oyuncuları...

Giriş Tarihi: 6.7.2020 23:22 Son Güncelleme: 6.7.2020 23:22 ABONE OL
Umudumuz Şaban ne zaman çekildi? Umudumuz Şaban filmi konusu ne ve oyuncuları kimler?

Kartal Tibet'in yönetmenliğinde 1979 yılında çekilen Umudumuz Şaban filmi, bu akşam ekranlara gelecek. Türk sinemasının unutulmaz yapıtlarından olan filmin başrolünde, usta komedyen Kemal Sunal yer alıyor. Yaşamakta olduğu gecekondu semtinde, köyünde olduğu gibi bir arsa ağası türemiştir. Şaban'ın başına gelenleri konu alan filmde bol kahkahaya hazır olun. Bu akşam ekrana gelecek yapımın başrollerinde ise Kemal Sunal, Serpil Nur, Turgut Özatay gibi birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Peki, Umudumuz Şaban filmi nerede çekildi? Umudumuz Şaban filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ KONUSU NE?

Arkadaşları tarafından Ringo adıyla çağrılan Şaban (Kemal Sunal), İstanbul'da ölen amcasının ona bıraktığı kahvehaneyi devralmak üzere İstanbul'a gelir. Kahvenin bulunduğu mahalleye büyük bir site yapmak isteyen Muhteşem adlı bir müteahhit, mahallenin kabadayısını öldürür. Cinayet Şaban'ın üzerine kalırken Şaban, halk tarafından kahraman ilan edilir. Artık mahallelinin umudu odur.

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Kartal Tibet'in yönettiği 1979 yapımı Türk filminde Kemal Sunal başrolde yer alıyor. Filmin senaryosu ise Suphi Tekiner tarafından kaleme alındı.

  • Kemal Sunal – Ringo Şaban
  • Serpil Nur – Canan
  • Turgut Özatay – Muhteşem Halkakul
  • Muhteşem Durukan – Oduncu Hasan
  • Alpay İzer – Muhtar Yaşar Şereflikoç
  • Nejat Gürçen – Müteahhit Sadullah
  • Hakkı Kıvanç – Komiser Cemil
  • Yadigar Ejder – Ayı Necmo
  • Hikmet Taşdemir – Mardinli Arif
  • Sabahat Işık – Oduncu Hasan'ın Karısı
  • Mustafa Dik – Mustafa Dik
  • Kamer Baba – Mahalleli
  • Şeref Çokşeker – Mahalleli
  • Necip Tekçe – Yedi Bela Recep
  • Tevfik Şen – Cabbar
  • Remziye Fırtına – Davetteki Kadın
  • Cevdet Balıkçı – Peştemalci Hasan
  • Nuri Tuğ – Mahalleli

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Umudumuz Şaban ne zaman çekildi? Umudumuz Şaban filmi konusu ne ve oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA