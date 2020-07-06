Zeynep Aleyna Şen kimdir, kaç yaşında? Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Zeynep Aleyna Şen aslen nereli?

Exatlon Challenge programında siyah ve beyaz takımın kıyasıya mücadelesi izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşatıyor. Birinci sezon tüm bölümleri yayınlanan yarışmada yer alan isimlerden birisi olan Zeynep Aleyna Şen, en çok merak edilen yarışmacılar arasında yer alıyor.

ZEYNEP ALEYNA ŞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Fenomen olarak sevilerek takip edildiği YouTube kanalında Makyaj blog içerikleri yayınlayan Zeynep Aleyna Şen, Temmuz 1998 yılında Denizli'de doğdu. 2019 yılı itibari ile 21 yaşında olan ve aslen İzmir'li olan Zetnep Aleyna Şen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim ve Tasarım Bölümünde halen eğitimini sürdürmektedir. 14 Şubat 2011 tarihinden bu yana YouTube video paylaşım sayfası olan Zeynep Aleyna Şen, 2018 yılından bu yana Youtube video paylaşım sitesini aktif bir şekilde kullanmaktadır. Zeynep Aleyna Şen, bir zamanlar babasının işinin yurt dışında olması sebebi ile yurt dışına gitmiş ve sonrasında da kısa bir süre eğitim amacıyla da yine yurt dışına çıkarak İngiltere'de eğitim için kaldı.

Henüz 21 yaşında genç ve güzel olan Zeynep Aleyna Şahin'in boyu 1,65 cm kilosu 55 Kg ve burcu ise yengeçtir. Vücudunun çeşitli yerlerinde 21 tane dövme bulunmaktadır. Aralarının çok sıkı ve iyi olduğu kendisinden büyük bir ablası var ve Zeynep Aleyna Şen'in babası kimya mühendisidir. Güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken Zeynep Aleyna Şen'in gözleri koyu kahverengi ve saçları sarıdır, ayrıca genç YouTuber İstanbul – Suadiye'de ailesi ile birlikte oturuyor. Zeynep Aleyna Şen Kickboks yapmayı çok seviyor.