Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ kimdir? Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Seda Başbuğ kızlarının doğum yapmasının ardından magazinin gündemine geldi. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Banu Ilıcalı'nın annesi; 1988 ile 1993 yılları arasında ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı ile evli kalmıştı. Peki, Seda Başbuğ kimdir? Acun Ilıcalı'nın eski eşi Seda Başbuğ kaç yaşında, ne iş yapıyor?

BANU ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 29 Ocak 1990 tarihinde doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı dede oldu. Sosyal medya hesabından son olarak kızı Banu Ilıcalı ile fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı'nın torun sahibi olduğu öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturan Banu Ilıcalı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden. Hamilelik döneminde de kameralara çok fazla görüntü vermeyen Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı bebeğini kucağına aldı. Ilıcalı ailesinin en küçük üyesi olan Banu Ilıcalı'nın bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.

BANU ILICALI'NIN ANNESİ SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?

Seda Başbuğ Acun Ilıcalı'nın ilk eşidir. 1988-1993 tarihleri arasında evlilik yürütmüşlerdir. Seda Başbuğ, 22 Haziran 2019 tarihinde Orhun Yazıcı ile evlendi.