2020 Aşure günü ne zaman, hangi tarihte? Hicri Yılbaşı ile Aşure günü ne zaman idrak edilecek?

Muharrem ayı içerisinde yer alan Müslümanlık için en önemli gün Aşure Günü'dür. 20 Ağustos Hicri yılbaşı ile birlikte idrak edilecek olan Muharrem ayının yaklaşması vesilesi ile vatandaşlar konu ile ilgili en güncel ve doğru bilgilere ulaşmak istiyor. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının İslam tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu ayın onuncu gününe ise "Aşure Günü" denilmiştir. Peki, 2020 Aşure Günü ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor?
Muharrem ayının 10. günü ihya edilen bu kutlu gün, yani 2020 yılının Aşure Günü; Ağustos ayında başlayacak. Müslümanların, Hicri takvimin ilk ayı yani Muharrem ayında yaptığı tatlının evlere bereket, insan ilişkilerine ise muhabbet getirdiğine inanılmaktadır. Evlerde pişen aşureler konu, komşu, akraba demeden herkes ile paylaşılır bağlar kuvvetlenir.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
2020 yılı Aşure Günü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Diyanet dini günler takvimine göre, bu yıl Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.
Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının İslam tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu ayın onuncu gününe "Aşure Günü" denilmiştir. Hz. Muhammed (S.A.V.) bu aya değer vermiş ve; "Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem Ayı'nda tutulan aşure orucudur" buyurmuştur.
MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Müslümanlık açısından birçok önemli olayın yaşandığı Muharrem ayında gerçekleşen ve bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açılmasını sağladı. Hz. Ömer'in halife olduğu dönemde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayıldı. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görüldü.
İslam dünyasında dönüm noktası sayılan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi ve hakka, hakikate, ilme, medeniyete yapılan yolculuk şeklinde ifade edilir. Hicret, Allah yolunda fedakarlığının ve kardeşliğin nüksettiği gündür.
MUHARREM AYI'NI NELER ÖNEMLİ KILAR?
1.HİCRİ YILBAŞI
Muharrem ayı, 12 ay ve 355 gün olan kameri yılın ilk ayıdır. Adından da anlaşılacağı üzere, kameri yılda, güneş değil ayın hareketleri esas alınır. Hicrî tarih, Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Mekke'den Medine'ye göç edişi ile başlar. Hicretin takvim başlangıcı olarak kabul edilmesi, Hz. Ömer devrinde olmuştur. Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği yıl (Miladi 622), İslâmî takvimin başlangıç yılı (Hicri 1) olarak, Muharrem ayı da bu takvimin ilk ayı olarak kabul edildi.
2. AŞURE GÜNÜ
İbni Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber Medine'ye geldiğinde, Yahudilerin Aşûre günü oruç tuttuklarını gördü. "Bu nedir?" diye sordu. "Bu hayırlı bir gündür. Bu, Allah'ın İsrail oğullarını düşmanlarından kurtardığı, bu sebeple de Musa'nın oruç tuttuğu gündür" dediler.
Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.), "Ben Musa'ya sizden daha lâyığım." buyurdu ve hem kendisi bu günde oruç tuttu, hem de başkalarına oruç tutmalarını emretti." (Buhârî,Savm, 69; II, 251; Müslim, Savm, 127; I, 795)
"Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere olduğu gibi size de farz kılındı." (Bakara, 183) âyeti inince, Aşûre orucu isteğe bağlı hâle geldi.