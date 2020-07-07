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Atlas Okyanusu’nun güneyinde, Antarktika ile Afrika arasında yer alan ve dünyanın en ıssız yerlerinden biri olan ''Bouvet'' adlı ada hangi devlete aittir?
Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Atlas Okyanusu’nun güneyinde, Antarktika ile Afrika arasında yer alan ve dünyanın en ıssız yerlerinden biri olan ''Bouvet'' adlı ada hangi devlete aittir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Atlas Okyanusu’nun güneyinde, Antarktika ile Afrika arasında yer alan ve dünyanın en ıssız yerlerinden biri olan ''Bouvet'' adlı ada hangi devlete aittir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 7.7.2020 21:43Son Güncelleme: 7.7.2020 21:53ABONE OL
Atlas Okyanusu'nun güneyinde, Antartika ile Afrika arasında yer alan ve dünyanın en ıssız yerlerinden biri olan Bouvet adlı ada hangi devlete aittir?