Barış Erdoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Barış Erdoğan hakkında merak edilenler!

BARIŞ ERDOĞAN KİMDİR?

Barış Erdoğan, Youtube'da kendi adına olan video paylaşım kanalında aksiyon ve macera üzerine videolar hazırlayıp çekiyor. Paylaşımları beğeni ile takip edilerek fenomen haline gelen ünlü Youtuber Barış Erdoğan'ın Türkiye Parkur Şampiyonluğu ayrıca parkur şampiyonluğu haricinde birde Ninja Warrior'da bölüm birinciliği bulunmaktadır. Youtube'da 239 bin abonesi bulunuyor ve videoları 40.392.756 görüntülenme sayısına sahip olan Barış Erdoğan'ın Instagram'da 47 binin üzerinde takipçisi var. Ünlü Youtuber ve sporcu kişiliği ile tanınan Barış Erdoğan, Youtube kanalında özellikle performans, aksiyon videoları başta olmak üzere kanalında yayınladığı videolarda spor üzerine eğlence içeriklerine yer veriyor ve gönderileri ortalama 3 bin kişi tarafından beğeniliyor.