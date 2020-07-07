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Barış Erdoğan kimdir? yarışmacısı fenomeni Barış Erdoğan hakkında bilgiler

’nin sevilen yarışması Survivor’ın finali için heyecanlı geri sayım başladı. ’nın önceki yapımlarını hatırlatan da, Survivor ile paralel olarak Netflix’te yayınlanmaya başladı. Exatlon Challenge’ın en çok dikkat çeken isimlerinden birisi Barış Erdoğan. Peki, fenomen isimlerin birincilik için ter döktüğü Exatlon Challenge yarışmacısı, 'da eğlenceli içerikler üreten Youtuber Barış Erdoğan kimdir? Barış Erdoğan, youtube yayınları ile on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Netflix’te yayınlanan yarışma Exatlon Challenge’da dikkat çeken isim Barış Erdoğan hakkında bilgiler…

Giriş Tarihi: 7.7.2020 18:07 Son Güncelleme: 7.7.2020 18:18 ABONE OL
Barış Erdoğan kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Youtube fenomeni Barış Erdoğan hakkında bilgiler

Exatlon Chanllenge, Netflix'te yayınlanmaya başlamasıyla birlikte, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Yarışmada, dikkat çeken ve konuşulan isimlerden biri olan Barış Erdoğan hakkında bilgiler, yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Barış Erdoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Exatlon yarışmacısı ve spor alanındaki inceleme ve eğlence videoları ile ünlenen Fenomeni Barış Erdoğan hakkında bilgiler…

BARIŞ ERDOĞAN KİMDİR?

Barış Erdoğan, Youtube'da kendi adına olan video paylaşım kanalında aksiyon ve macera üzerine videolar hazırlayıp çekiyor.

Barış Erdoğan kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Youtube fenomeni Barış Erdoğan hakkında bilgiler

Paylaşımları beğeni ile takip edilerek fenomen haline gelen ünlü Youtuber Barış Erdoğan'ın Parkur Şampiyonluğu ayrıca parkur şampiyonluğu haricinde birde Ninja Warrior'da bölüm birinciliği bulunmaktadır. 'da 239 bin abonesi bulunuyor ve videoları 40.392.756 görüntülenme sayısına sahip olan Barış Erdoğan'ın Instagram'da 47 binin üzerinde takipçisi var. Ünlü Youtuber ve sporcu kişiliği ile tanınan Barış Erdoğan, Youtube kanalında özellikle performans, aksiyon videoları başta olmak üzere kanalında yayınladığı videolarda spor üzerine eğlence içeriklerine yer veriyor ve gönderileri ortalama 3 bin kişi tarafından beğeniliyor.

Barış Erdoğan kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Youtube fenomeni Barış Erdoğan hakkında bilgiler
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Barış Erdoğan kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Youtube fenomeni Barış Erdoğan hakkında bilgiler
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