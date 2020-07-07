BİK Genel Müdürü Duran, Isparta’da gazetecilerle buluştu

Isparta Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Kurucusu Genel Kurul Üyesi Şevket Karahan'ın açılış konuşmasının ardından söz alan Genel Müdür Rıdvan Duran, Isparta'da Kurumun 46. şubesinin 1 Ağustos tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlayacağının müjdesini verdi.

İKİ YILLIK HEDEF BELİRLENDİ

Toplantıda, yeni açılan ve açılacak olan kurum şubelerinin 2 yıllık uyum süreci olacağını ve bu sürede şube açılan illerdeki gazetelere valilik görev alanındaki gazetelere uygulanan şartların aynen uygulanacağına değinildi.





Süreç içerisinde yerel gazetelerin internet ortamına entegre olabilecek seviyeye getirilmesini amaçladıklarını söyleyen Duran, ilanların da artırılmasına yönelik çalışmaların yapılacağı ve olumlu sonuçların alınmasını hedeflediklerini söyledi.

İnternet medyası ile ilgili eğitim çalışmalarının da artırılacağına değinen Genel Müdür; Antalya, Isparta ve Burdur'da da bu eğitimleri düzenlemeyi planladıklarını iletti.



DURAN: DÖNÜŞÜM GAZETELERİN KENDİ GAZETECİLİK KÜLTÜRÜ İLE OLMALI

Yerel yazılı basının internet haber sitelerinin olması gerektiğine değinen Duran, haberciliği internet üzerinden de yaparak yazılı basının oturmuş kültürünün bu mecralara da taşınması gerekliğine dikkat çekti.

Toplantı sonunda, gazetecilerin sorunları ve talepleri üzerine notlar alan Duran, bu taleplerin karşılanması konusunda Genel Müdürlük birimlerince istişare edileceğini bildirdi.

Toplantıya BİK Genel Kurulu Üyesi Şevket Karahan, BİK İnsan Kaynakları Müdürü Engin Öztürk, BİK İlan Hizmetleri Müdürü İdris A. Çam ve BİK Antalya Şube Müdürü Nedim Engin de katıldı.