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yakın büyüklü küçüklü ?

Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve yakın büyüklü küçüklü ? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Birbirine yakın büyüklü küçüklü birkaç adanın tamamı nasıl adlandırılır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 22:30 ABONE OL
Birbirine yakın büyüklü küçüklü birkaç adanın tamamı nasıl adlandırılır?

Birbirine yakın büyüklü küçüklü birkaç adanın tamamı nasıl adlandırılır?

C- Takımada(cevap)

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Birbirine yakın büyüklü küçüklü birkaç adanın tamamı nasıl adlandırılır?
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