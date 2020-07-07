Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Birbirine yakın büyüklü küçüklü birkaç adanın tamamı nasıl adlandırılır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Birbirine yakın büyüklü küçüklü birkaç adanın tamamı nasıl adlandırılır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 7.7.2020 22:30ABONE OL
Birbirine yakın büyüklü küçüklü birkaç adanın tamamı nasıl adlandırılır?