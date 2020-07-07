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ne ad verilir?

Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ne ad verilir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici suya ne ad verilir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 21:19 Son Güncelleme: 7.7.2020 21:21 ABONE OL
Bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici suya ne ad verilir?

Bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici suya ne ad verilir?

A- DÜMEN SUYU

B- DİRİM SUYU

C- KAYNAK SUYU

D- BESİ SUYU

Cevap- D

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Bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici suya ne ad verilir?
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