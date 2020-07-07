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Büyük Hazine: Sırlar Kitabı filmi konusu ne? Büyük Hazine Sırlar Kitabı filminin oyuncuları kimler?

Macera ve aksiyon filmi severleri ekrana kilitleyecek olan Büyük Hazine: Sırlar Kitabı filmi bu gece ATV ekranlarında yayınlanacak. Bu noktada, filmin oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu oldu. İşte, 2007 yapımı Büyük Hazine: Sırlar Kitabı filminin konusu ve oyuncuları...

Giriş Tarihi: 7.7.2020 17:47 ABONE OL
Büyük Hazine: Sırlar Kitabı filmi konusu ne? Büyük Hazine Sırlar Kitabı filminin oyuncuları kimler?

Başrolünde ünlü aktor Nicolas Cage'in yer aldığı Büyük: Hazine Sırlar Kitabı, bu gece ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. 2007 yılında çekilen filmde, Mitch Wilkinson isimli adam ortaya çıkar ve Ben'in atalarının bir cinayete karıştığı iddiasında bir kanıt gösterir. Ben bunu atalarının yapmadığını kanıtlamak için birçok ipucundan sonra Sırlar Kitabı'nın ABD başkanında olduğunu öğrenir. Ve onu başkanın doğumgünü partisinde bir yere götürüp , her şeyi anlatır. Tabi herkes başkanı kaçırdı sanır ve Ben'in peşine takılır. Büyük Hazine: Sırlar Kitabı filminin konusu ve oyuncuları hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde.

BÜYÜK HAZİNE: SIRLAR KİTABI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mitch Wilkinson isimli adam ortaya çıkar ve Ben'in atalarının bir cinayete karıştığı iddiasında bir kanıt gösterir. Ben bunu atalarının yapmadığını kanıtlamak için birçok ipucundan sonra Sırlar Kitabı'nın ABD başkanında olduğunu öğrenir. Ve onu başkanın doğum günü partisinde bir yere götürüp her şeyi anlatır. Tabi herkes başkanı kaçırdı sanır ve Ben'in peşine takılır. Ancak Ben sonunda Altın Şehri bulur. Ancak Mitch Wilkinson'ın tek isteği Altın Şehri kendinin bulduğunu söylemesidir. Ben bunu yapar. Tabi başkan ile iyi bir dostta olur.

BÜYÜK HAZİNE: SIRLAR KİTABI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Nicolas Cage .... Benjamin Franklin Gates
  • Justin Bartha .... Riley Poole
  • Diane Kruger .... Abigail Chase
  • Jon Voight .... Patrick Gates
  • Helen Mirren .... Emily Appleton
  • Ed Harris .... Mitch Wilkinson
  • Harvey Keitel .... FBI Ajanı Peter Sadusky
  • Bruce Greenwood .... ABD Başkanı
  • Joel Gretsch .... Thomas Gates
  • Christian Camargo .... John Wilkes Booth
  • Brent Briscoe .... Michael O'Laughlen

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Büyük Hazine: Sırlar Kitabı filmi konusu ne? Büyük Hazine Sırlar Kitabı filminin oyuncuları kimler?
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