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Daha çok ne anlama gelir?

Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Daha çok ne anlama gelir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Daha çok eski kuşakların kullandığı rahiya kelimesi ne anlama gelir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 23:02 Son Güncelleme: 7.7.2020 23:03 ABONE OL
Daha çok eski kuşakların kullandığı rahiya kelimesi ne anlama gelir?

Daha çok eski kuşakların kullandığı rahiya kelimesi ne anlama gelir?

D- GÜZEL KOKU (CEVAP)

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Daha çok eski kuşakların kullandığı rahiya kelimesi ne anlama gelir?
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