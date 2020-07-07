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semerine ne ad verilir?

Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve semerine ne ad verilir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Deve semerine ne ad verilir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 21:32 Son Güncelleme: 7.7.2020 21:32 ABONE OL
Deve semerine ne ad verilir?

Deve semerine ne ad verilir?

A- HÖRGÜÇ

B- HAVUT (CEVAP)

C- TOYNAK

D- MAHMUZ

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