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filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Devlet Kuşu filmi ne zaman çekildi?

Usta oyuncu ’ın başrollerinde bulunduğu , bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor. Yoksul bir halk çocuğu olan Mustafa’nın yaşadıklarını konu alan yapım izleyenlerine nostalji keyfi sunuyor. Peki, Devlet Kuşu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Devlet Kuşu filmi ne zaman çekildi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 7.7.2020 17:29 ABONE OL
Devlet Kuşu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Devlet Kuşu filmi ne zaman çekildi?

Devlet Kuşu filmi bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Orhan Kemal'in aynı adlı kitabından uyarlanan 1980 yapımı filmin senaryosunu Orhan Aksoy'un yazdığı filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini ise yine Memduh Ün üstlenmiştir. Peki, Devlet Kuşu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Devlet Kuşu filmi ne zaman çekildi?

DEVLET KUŞU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mustafa gecekondu mahallesinde oturmaktadır. Komşu kızı Aynur'u sevmekte ve mahalledeki arkadaşları Sülo ve Murat'la birlikte aylaklık etmektedir. Bir gün mahallelerine gelen Zülfikar adındaki zengin bir iş adamı mahalleye kızı Hülya'nın adını vereceği bir apartman inşa ettirmeye başlar. Mustafa'nın babası da inşaatın bekçisi olur. Babasıyla inşaatı görmeye gelen Hülya burada ünlü İtalyan aktör Jean Paul Belmondo'ya benzettiği Mustafa'yı görür ve aşık olur. Ailesinin baskısıyla Zülfikar ve Hülya'ya yakınlaşmaya başlayan Mustafa gün geçtikçe Aynur'dan ve arkadaşlarından kopmaktadır. Ailesini fakirlikten kurtarmak için Hülya'yla evlenmeyi düşünen Mustafa sonunda paranın mutluluk getirmeyeceğinin farkına varır ve mahallesine, Aynur'a geri döner.

DEVLET KUŞU FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal-Mustafa

Serpil Çakmaklı-Aynur

Hüseyin Kutman-Zülfikar

Bülent Kayabaş-Sülo

Yadigar Ejder-Murat

Reha Yurdakul-Kahveci Taşkasaplı

Mehtap Ar-Hülya

Nermin Özses-Şöhret

Muhteşem Durukan-Mehmet

Sabahat İzgü - Naime

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Devlet Kuşu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Devlet Kuşu filmi ne zaman çekildi?
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