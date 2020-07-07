Dilara Aydın kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Youtube fenomeni Dilara Aydın hakkında bilgiler

Exatlon Chanllenge, Netflix'te yayınlanmaya başlamasıyla birlikte, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Yarışmada, dikkat çeken ve konuşulan isimlerden biri olan Dilara Aydın hakkında bilgiler, yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Dilara Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Exatlon yarışmacısı ve Youtube Fenomeni Dilara Aydın hakkında bilgiler…

DİLARA AYDIN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

23 yaşındaki Dilara Aydın, Oğlak burcu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Halka İlişkiler Bölümü mezunu. İzmir'li. Whooper isminde bir kedisi var. Instagram'de 102 bin, Youtube'ta 3 bin 720 takipçisi bulunuyor. Yemek, moda, makyaj, kişisel bakım konularında paylaşımlar yapıyor.