Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Doğan Kabak hayatıyla merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Challenge Türkiye yarışmasında siyah ve beyaz takımın kıyasıya rekabeti sonucu hem ödüle kavuşanlar hem de zorlu cezalar bulunuyor. Exatlon Challenge Türkiye'de yarışan Doğan Kabak ise programı izleyenler tarafından en çok merak edilen isimlerden biri oluyor. Peki Doğan Kabak kimdir ve kaç yaşında? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Doğan Kabak nereli?

DOĞAN KABAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

23.04.1980 tarihinde dünyaya gelen Doğan Kabak şu an 39 yaşında ve İstanbul doğumludur. Boğa burcu olan Doğan Kabak 16 yıldan daha uzun bir süredir Otomobil Gazeteciliği yapmış ayrıca EVO, Autocar gibi dergilerin yazı işleri müdürlüğünü üstlenmiştir. Günümüzde ise TopGear dergisinin yayıncısı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca Health & Fitness dergilerinin yayıncılığını da üstlenmiştir. Genellikle teste aldığı otomobilleri ya da dünyanın birçok yerinde incelediği modelleri sosyal video paylaşım kanalında takipçileri ile paylaşmaktadır.

Çoğunlukla sosyal medya video paylaşım ağı olan Youtube kanalındaki takipçileri ile paylaşımlarını sürdüren ünlü youtuber Doğan Kabak bir otomobil dergicisi ile tanışmış, askerlik görevinin hemen ardından otomobiller ile ilgilenmeye başlamıştır. Günümüzde Dünyadaki otomobil sektörüne yön veren, beğeni ve merak ile takip edilen yayınlardan birisi olan BBC Top Gear Türkiye Dergisinin imtiyaz ve yayıncı sahibidir Doğan Kabak. Ünlü Youtuber Doğan Kabak, genellikle, araçların motor gücü, yakıt tüketimi, sürüş rahatlığı, dış görünüm ve diğer tüm aksamları ile ilgili konular üzerine videolar çekiyor ve Yotube kanalında takipçileri ile paylaşıyor.

Daha önce birçok ralli yarışlarında yer almış ve kazanarak dereceler elde etmiştir. Mitsubishi Lancer EVO VIII 3 birincilik 2 ikincilik kazandı ayrıca 2014 Türkiye Autocross Şampiyonası 7. Sınıf'ta 1cilik kazandı.

Youtube kanalında otomobiller üzerine programlar yapan Doğan Kabak piyasaya çıkacak yeni modellerden, modifiye araçlara kadar geniş bir yelpazede otomobillerle alakalı Youtube içerikleri ile son dönemde adından söz ettiren yayıncılar arasına girmeyi başardı.

Yotube video paylaşım kanalında 1 milyonu aşkın takipçisi olan Doğan Kabak, Youtube kanalını da kendi ismiyle yönetiyor. Kabak, YouTube'ta 1,11 milyon abone sayısına ulaştıklarını açıkladı.

Sektör olarak otomobil alanında tanınmış ve bir fenomen olmuş olan Doğan Kabak, "2017'nin sonunda başlayan YouTube macerasında bugün yani 2019 da 1,11 milyon kişi olduk. Çizgimizi asla bozmadan devam edeceğiz, bu konuda ekibime ve beni neredeyse her videoda trende çıkaran sizlere sonsuz teşekkürler, iyi varsınız." ifadelerini kullandı.