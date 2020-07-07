Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Erkek kümes hayvanlarının en iri ve yaşlı olanına ne ad verilir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Erkek kümes hayvanlarının en iri ve yaşlı olanına ne ad verilir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 7.7.2020 21:05Son Güncelleme: 7.7.2020 21:06ABONE OL
Erkek kümes hayvanlarının en iri ve yaşlı olanına ne ad verilir?