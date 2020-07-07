Buğra Kazancı ne iş yapıyor? Exatlon Challenge yarışmacısı Buğra Kazancı kimdir, kaç yaşında?

2 Mart 1996 doğumlu yani 23 yaşında. Trabzonlu. Balık burcu. Avrasya Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünü bitiren Buğra Kazancı'nın oyun içerikleri bulunan MineCraft evi ve kendi kişisel kanalı olmak üzere iki adet Youtube kanalı bulunuyor. Minecraft Evi'ni 19 Mart 2014 tarihinde kuran Kazancı, TRT Haber'e de konuk olmuştu.

YouTube'da Minecraft Evi olarak tanıdığımız Buğra Kazancı da 2018 yılında Disney Channel'da "Buğra ile Neler Neler" adlı bir program da yaptı.

Instagram'da 321 bin, Facebook'ta 132 bin, twitter'da 50 bin 600 takipçiye sahip olan Buğra Kazancı, Minecraft Evi isimli Youtube kanalında ise 2 milyon 90 bin takipçiye sahip ve her paylaşımı milyonlarca izleme alıyor.