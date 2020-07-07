Buğra Kazancı ne iş yapıyor? Exatlon Challenge yarışmacısı Buğra Kazancı kimdir, kaç yaşında?

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ne iş yapıyor? Exatlon Challenge yarışmacısı Buğra Kazancı kimdir, kaç yaşında?

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı yaptığı yarışma programları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son zamanların en çok kullanılan dizi ve film izleme platformu bu kez ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Challenge programına sahne olacak. Yarışmada yer alan YouTube'da oyun içerikli video üreten merak ediliyor. Peki, Exatlon Challenge yarışmacısı Buğra Kazancı kimdir, kaç yaşında? Buğra Kazancı nereli? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 7.7.2020 17:39 Son Güncelleme: 7.7.2020 17:39 ABONE OL
Exatlon Challenge yarışmacısı Buğra Kazancı kimdir, kaç yaşında? Buğra Kazancı ne iş yapıyor?

Exatlon Challenge yarışmacısı ; yarışmanın başlamasıyla beraber izleyicilerin gündemine geldi. Birbirinden ünlü tam 18 Youtuber'ın bulunduğu yarışmanın aynı zamanda sunuculuğunu ise Orkun Işıtmak üstleniyor. Peki, Exatlon Challenge yarışmacısı Buğra Kazancı kimdir, kaç yaşında? Buğra Kazancı nereli? İşte hakkında merak edilenler…

EXATLON CHALLENGE BUĞRA KAZANCI KİMDİR?

Buğra Kazancı, dijital video paylaşım platformu Youtube'daki yayınları ile on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Avrasya Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünü bitiren yarışmacının MineCraft evi ve kendi kişisel kanalı olmak üzere iki adet Youtube kanalı bulunuyor…

Exatlon Challenge yarışmacısı Buğra Kazancı kimdir, kaç yaşında? Buğra Kazancı ne iş yapıyor?

2 Mart 1996 doğumlu yani 23 yaşında. Trabzonlu. Balık burcu. Avrasya Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünü bitiren 'nın oyun içerikleri bulunan MineCraft evi ve kendi kişisel kanalı olmak üzere iki adet Youtube kanalı bulunuyor. Minecraft Evi'ni 19 Mart 2014 tarihinde kuran Kazancı, TRT Haber'e de konuk olmuştu.

YouTube'da Minecraft Evi olarak tanıdığımız Buğra Kazancı da 2018 yılında Disney Channel'da "Buğra ile Neler Neler" adlı bir program da yaptı.

Instagram'da 321 bin, Facebook'ta 132 bin, twitter'da 50 bin 600 takipçiye sahip olan Buğra Kazancı, Minecraft Evi isimli Youtube kanalında ise 2 milyon 90 bin takipçiye sahip ve her paylaşımı milyonlarca izleme alıyor.

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Buğra Kazancı ne iş yapıyor? Exatlon Challenge yarışmacısı Buğra Kazancı kimdir, kaç yaşında?
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