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Fırlattığı çekici kendisine geri dönen mitoloji ve kahramanı hangisidir?

Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Fırlattığı çekici kendisine geri dönen mitoloji ve kahramanı hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Fırlattığı çekici kendisine geri dönen mitoloji ve çizgi roman kahramanı hangisidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 21:29 Son Güncelleme: 7.7.2020 21:30 ABONE OL
Fırlattığı çekici kendisine geri dönen mitoloji ve çizgi roman kahramanı hangisidir?

Fırlattığı çekici kendisine geri dönen mitoloji ve çizgi roman kahramanı hangisidir?

A-Flash

B- Hulk

C- Wolverine

D- Thor (CEVAP)

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Fırlattığı çekici kendisine geri dönen mitoloji ve çizgi roman kahramanı hangisidir?
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