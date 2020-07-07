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''George R.R. Martin mi, J.R.R. Tolkien mi?'' diyen biri, sizden hangi iki ?

Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''George R.R. Martin mi, J.R.R. Tolkien mi?'' diyen biri, sizden hangi iki ? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, ''George R.R. Martin mi, J.R.R. Tolkien mi?'' diyen biri, sizden hangi iki kitap serisinin yazarlarını kıyaslamanızı istiyordur?sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 21:03 Son Güncelleme: 7.7.2020 21:04 ABONE OL
''George R.R. Martin mi, J.R.R. Tolkien mi?'' diyen biri, sizden hangi iki kitap serisinin yazarlarını kıyaslamanızı istiyordur?

''George R.R. Martin mi, J.R.R. Tolkien mi?'' diyen biri, sizden hangi iki kitap serisinin yazarlarını kıyaslamanızı istiyordur?

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''George R.R. Martin mi, J.R.R. Tolkien mi?'' diyen biri, sizden hangi iki kitap serisinin yazarlarını kıyaslamanızı istiyordur?
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