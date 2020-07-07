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koyu lacivert renkte olan birisi için yapılan benzetme hangisi olur?

Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve koyu lacivert renkte olan birisi için yapılan benzetme hangisi olur? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Gözleri koyu lacivert renkte olan birisi için yapılan benzetme hangisi olur? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 22:28 Son Güncelleme: 7.7.2020 22:29 ABONE OL
Gözleri koyu lacivert renkte olan birisi için yapılan benzetme hangisi olur?

Gözleri koyu lacivert renkte olan birisi için yapılan benzetme hangisi olur?

B- MENEKŞE GÖZLÜ (CEVAP)

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Gözleri koyu lacivert renkte olan birisi için yapılan benzetme hangisi olur?
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