Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangi gezegen Roma mitolojisindeki karakterlerden birinin adını taşımaz? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangi gezegen Roma mitolojisindeki karakterlerden birinin adını taşımaz? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. Hangi gezegen Roma mitolojisindeki karakterlerden birinin adını taşımaz? A- Jüpiter B-Satürn C-Uranüs (cevap) D-Neptün