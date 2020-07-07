Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Hangi gezegen Roma mitolojisindeki karakterlerden birinin adını taşımaz?

Hangi taşımaz?

Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangi taşımaz? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangi gezegen ? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 21:07 Son Güncelleme: 7.7.2020 21:08 ABONE OL
Hangi gezegen Roma mitolojisindeki karakterlerden birinin adını taşımaz?

Hangi gezegen Roma mitolojisindeki karakterlerden birinin adını taşımaz?

A- Jüpiter

B-Satürn

C-Uranüs (cevap)

D-Neptün

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangi gezegen Roma mitolojisindeki karakterlerden birinin adını taşımaz?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA