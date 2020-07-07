Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi bir iğne veya boncuk oyası türüdür? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangisi bir iğne veya boncuk oyası türüdür? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Hangisi bir iğne veya boncuk oyası türüdür?

A- Tilkidişi

B- Faredişi

C- Kunduzdişi

D- Ayıdişi

Cevap- B