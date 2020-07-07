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bir iğne veya boncuk oyası türüdür?

Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve bir iğne veya boncuk oyası türüdür? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, oyası türüdür? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 21:39 Son Güncelleme: 7.7.2020 21:41 ABONE OL
Hangisi bir iğne veya boncuk oyası türüdür?

Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi bir iğne veya boncuk oyası türüdür? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangisi bir iğne veya boncuk oyası türüdür? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Hangisi bir iğne veya boncuk oyası türüdür?

A- Tilkidişi

B- Faredişi

C- Kunduzdişi

D- Ayıdişi

Cevap- B

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Hangisi bir iğne veya boncuk oyası türüdür?
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