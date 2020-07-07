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pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir kumaş türüdür?

Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir kumaş türüdür? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangisi pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir kumaş türüdür? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 22:33 Son Güncelleme: 7.7.2020 22:36 ABONE OL
Hangisi pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir kumaş türüdür?

Hangisi pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir kumaş türüdür?

A- ZİGON

B- JOSEFİN

C-BERJER

D- ETAMİN

Cevap- d

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Hangisi pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir kumaş türüdür?
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