Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve John Bonham, Ringo Starr ve Ginger Baker, yer aldıkları müzik gruplarında hangi enstrümanı çalmalarıyla tanınırlar? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, John Bonham, Ringo Starr ve Ginger Baker, yer aldıkları müzik gruplarında hangi enstrümanı çalmalarıyla tanınırlar? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 7.7.2020 23:04Son Güncelleme: 7.7.2020 23:20ABONE OL
John Bonham, Ringo Starr ve Ginger Baker, yer aldıkları müzik gruplarında hangi enstrümanı çalmalarıyla tanınırlar?