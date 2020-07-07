Show Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan Kurtuluş Günü Felakati filmi için geri sayım başladı. Yönetmenliğini W.D.Hogan'ın yaptığı film macera ve bilim kurgu sevenler için kaçınılmaz bir fırsat. Sinema severler filmin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladılar. Buna göre; Kurtuluş Günü Felakati filmi konusu nedir? Kurtuluş Günü Felakati filmi oyuncuları kimler?

KURTULUŞ GÜNÜ FELAKETİ KONUSU

Dünya, gizemli bir saldırı ile karşı karşıyadır. Bu saldırıyı önleyecek tek bir teknoloji vardır. Fakat bu teknolojiyi çalıştırmak hiç de kolay değildir. Küçük bir kasabada itfaiyeci olan Pete Garsette ile bilim adamları biraraya gelerek dünyayı bu saldırıdan kurtarmaya çalışırlar.

KURTULUŞ GÜNÜ FELAKETİ FİLMİ OYUNCULARI