Madagaskar animasyon filmi konusu ne? Madagaskar filmi seslendirme sanatçıları kimler?

Çocukların ilgi ile izlediği Madagaskar çizgi filmi bu akşam TV'de yayınlanacak. Aslan Alex, zebra Marty, hipopotam Gloria ve zürafa Melman'ın maceralarını anlatan animasyon filmi, 2005 yılında yapıldı. Bu noktada, Madagaskar filmi konusu ve diğer bilgiler de merak ediliyor. Peki, Madagaskar çizgi filmi konusu ne? Madagaskar filmi seslendirme sanatçıları kimler? İşte, bazı bilgiler...

MADAGASKAR FİLMİ KONUSU



New York'ta bir hayvanat bahçesinde başlayan filmde zebra Marty yapay hayvanat bahçesi ortamında bunalıp doğaya geri dönmek istemektedir. Arkadaşları olan aslan Alex, zürafa Melman ve hipopotam Gloria her ne kadar Marty'yi durdurmaya çalışsalar da Marty kaçmanın bir yolunu bulur. Sonra birden kendilerini Doğada bulurlar.Bu sefer de yolculuk sırasında penguenler kafeslerinden kurtulurlar ve gemiyi kaçırıp Antarktika'ya yöneltmeye çalışırlar. Ancak hayvanların bulunduğu kutular denize düşer ve kendilerini Madagaskar adasında bulurlar. Ama ordan çıkamamışlardır.

MADAGASKAR FİLMİ SESLENDİRME KADROSU

Alex - Yekta Kopan

Marty - Levent Sülün

Gloria - Ayça Bingöl

Melman - Ufuk Bigay

Diğer Sanatçılar: Faruk Akgören, Öykü Kılıçaslan, Ahmet Taşdemir, Uğur Aslanoğlu, Ediz Küçükel, Erkan Taşdöğen, Damla Yağmur Asiltürk, Ayşe Kurtel, Özgür Ünsal, Kerem Atabeyoğlu, Barış Özgenç, Onur Yar, Kımız Bozkır, Cem Özkan, Emin Yaraç, Şemsay Çankara, Hazal Özkan, İsmail Yıldız, Ali Ekber Diribaş, Batuhan Poyraz, Hüseyin Yirik, Bahtiyar Engin, Deniz Salman, Ecem Yücel, Burcu Güneştutar, Murat Şenol, Sinem Yücel, Ayhan Kahya, Gökçe Sezer & Sefa Zengin