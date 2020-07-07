Orkun Işıtmak kimdir? Exatlon Challenge sunucusu Orkun Işıtmak kaç yaşında ve nereli?

Exatlon Challenge programında siyah ve beyaz takımın kıyasıya mücadelesi izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşatıyor. Birinci sezon tüm bölümleri yayınlanan yarışmayı sunan isim Orkun Işıtmak, en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor.

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

Orkuncan Işıtmak, ya da bilinen adıyla Orkun Işıtmak, YouTube'da faaliyet gösteren içerik üreticisidir. İstanbul Üniversitesinde İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde okumaktadır. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında "İyi Oyun" filminde oynadı.