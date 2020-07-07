Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Öykü Berkan kimdir ve kaç yaşında? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Öykü Berkan nereli?

kimdir ve kaç yaşında? 2020 Türkiye yarışmacısı Öykü Berkan nereli?

Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Türkiye yarışmasında siyah ve beyaz takımın kıyasıya rekabeti sonucu kazananlar ödüle kavuşurken, kaybedenleri ise çok zor cezalar bekliyor. Exatlon Challenge Türkiye'de yarışan ise programı izleyenler tarafından en çok merak edilen isimlerden birisi durumunda. Peki, Exatlon Challenge yarışmacısı Öykü Berkan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 7.7.2020 18:05 ABONE OL
Öykü Berkan kimdir ve kaç yaşında? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Öykü Berkan nereli?

Exatlon Challenge programında siyah ve beyaz takımın kıyasıya mücadelesi izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşatıyor. Birinci sezon tüm bölümleri yayınlanan yarışmada yer alan isimlerden birisi olan Öykü Berkan, en çok merak edilen yarışmacılar arasında yer alıyor.

ÖYKÜ BERKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Öykü Berkan 06 Temmuz 2001 yılında doğdu. 7 aylıkken dünyaya gelen Öykü Berkan'ın dünyaya geldikten sonra kalbinde delik olduğu ortaya çıktı. Henüz 1 yaşına gelmemişken annesi ve babası ayrılan Berkan, uzun yıllar anneannesi ve dedesiyle yaşamaya başladı. 15 yaşında tekrar annesiyle yaşamaya başlayan Öykü Berkan, babasının imzasını ise koluna dövme olarak yaptırdı.

1.63 boyunda ve 50 kilo olan Öykü Berkan'ın okul hayatı da enteresan. Ailesinin zoruyla kız meslek lisesine yazdırılan Berkan lise 1'de devamsızlıktan sınıfta kalmış ve daha sonra istediği liseye geçiş yapmış. Burada eşit ağırlık bölümünde okuyan Berkan, üniversiteyi yeni medya alanında tamamlamak istiyor. 6 yaşındayken verem hastalığını atlatan Öykü Berkan'ın annesinin de bir dönem göğüs kanseri olduğu biliniyor. Meriç İzgi ile sevgili olduğu iddia edilen Öykü Berkan, Zeynep Sey'in yazmış olduğu Siyahın Buruk Tebessümü isimli kitap kapağında Ezgi Çora'nın modelliğini yapmıştır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öykü Berkan kimdir ve kaç yaşında? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Öykü Berkan nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA