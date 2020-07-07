Şampiyon 29.bölüm fragmanı yayınlandı! Şampiyon yeni bölümde neler olacak?

TRT1'in sevilen ve Perşembe akşamları izleyicisinin karşısına çıkan Şampiyon dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapımın son bölümünde Suna Fırat'ın evlenme teklifi etmesi damga vurmuştu. Heyecanın bir an eksik olmadığı Şampiyon dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Şampiyon 29.bölüm fragmanı

ŞAMPİYON 29.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Şampiyon dizisi 29.bölümü 9 Temmuz Perşembe günü TRT1'de yayınlanacak.

Şampiyon 29. Bölüm (9 Temmuz 2020) İmkansız aşka ölümcül darbe | Video

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suna Fırat'ın evlenme teklifini kabul eder. Ancak bir şartı vardır. Ondan boksu bırakmasını ister. Geçmişte abisini kaybetmek ona büyük travma yaşatmıştır. Üstüne yeğenini de az kalsın kaybedecek olmak, onun boksa karşı bakış açısını değiştirmiştir. Sevdiği adamı kaybetmek istememekte, tıpkı geçmişte olduğu gibi yarı yolda kalmaktan korkmaktadır.

Diğer yanda Selvi'nin gönlünü almaya giden Zafer, onu başka bir erkekle konuşurken görünce hayal kırıklığı yaşar.. Konuştuğu kişinin butikte ortak iş üretmek için gelen müşterisi olduğuna aldırmaksızın, yaşadıkları ayrılığı bu adamın varlığına bağlar.. Selvi'nin bir başkasına karşı duyguları olduğunu düşünür.. Ancak bir yanı da yıllarını birlikte geçirdiği kadının asla böyle bir şey yapmayacağını fısıldamaktadır…

Suna ve Fırat'ın evlilik kararı alması herkes tarafından mutlulukla karşılanırken, Güneş bu duruma tepki gösterir. Suna'nın annesinin yerini alacağını düşünen Güneş, üzüldüğünü, kıskandığını, belki de korktuğunu belli etmeksizin içine kapanır. Fırat durumu fark eder ve yine masalsı bir yöntemle oğlunun gönlünü almayı başarır.

Suna ve Fırat'ın evlilik kararını öğrenen Tansel, deliye döner. Fırat'ı "bitirmek için" etkili bir plan yapar. Fırat ise Selvi ve Zafer'i barıştırmak için adım atmaktadır. Bu konuda Nesli'den yardım ister. Selvi'yi bir abla gören ve abisinin yaşadığı ayrılık acısına bir son vermek isteyen Nesli, Fırat'la işbirliği yapıp ikiliyi bir araya getirir…

Öte yandan Doukha maçı için basın toplantısı yapılacaktır. Fakat beklenmedik bir sorun çıkar. Tansel'in planı tıkır tıkır işlemektedir.