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Standart bir bir fark kaçtır?

Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Standart bir bir fark kaçtır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Standart bir satranç oyunundaki toplam taş sayısıyla standart bir tavla kaçtır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 22:18 Son Güncelleme: 7.7.2020 22:19 ABONE OL
Standart bir satranç oyunundaki toplam taş sayısıyla standart bir tavla oyunundaki toplam pul sayısı arasındaki fark kaçtır?

Standart bir satranç oyunundaki toplam taş sayısıyla standart bir tavla oyunundaki toplam pul sayısı arasındaki fark kaçtır?

A-2

B-4

C-6

D-8

CEVAP- A

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Standart bir satranç oyunundaki toplam taş sayısıyla standart bir tavla oyunundaki toplam pul sayısı arasındaki fark kaçtır?
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