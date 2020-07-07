Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Temmuz Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kazanan...

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın üçüncü eleme adayının belirleneceği 6 Temmuz gecesi adada 3. bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı heyecanı yaşanıyor. En son dokunulmazlığı kazanan isim Cemal Can olmuştu ve Cemal Can, eleme adayı olarak Sercan'ı seçmişti. Bugün ise eleme adayları arasında son isim belirleniyor. Programın 128.bölümde üçüncü eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan isim açıklanacak. Peki 6 Temmuz 2020 Survivor'da eleme potası nasıl oldu, eleme adayları kimler oldu? Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı?

6 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? ELEME ADAYI KİM OLDU?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da bu akşam yarışmacılar üçüncü bireysel dokunulmazlık oyunu için ter döktü. Haftanın eleme adayları belirlenirken ilk iki aday Sercan ve Berkan olmuştu. Bu akşam Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ise yeni bir isim daha verdi.

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan isim Sercan Yıldırım oldu. Sercan, 3. eleme adayı olarak Yasin'in adını söyledi.

SURVİVOR'DA 3. BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de 6 Temmuz Pazartesi günü ekrana gelen yeni bölümde 3. bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Elif, Yasin, Sercan, Berkan, Cemal Can ve Barış, dokunulmazlığı kazanmak için zorlu parkurda mücadele etti. Böylelikle Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu sorusu yanıt buldu.

İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları…