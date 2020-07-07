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kim elendi? 7 Temmuz Survivor SMS oy sıralaması ile elenen yarışmacı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması 2020 tüm hızıyla devam ederken yarışmacılarda eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan üç dokunulmazlık oyununun ardından Berkan, Sercan ve Yasin eleme adayı olarak gösterilmişti. Programın 7 Temmuz 2020 Salı günü yayınlanan 129. bölümünde adaya veda eden isim belli olacak. Finale adım adım yaklaşırken yarışmacılar arasında rekabet artıyor. Peki, 7 Temmuz Survivor SMS sıralaması ile kim elendi, adaya veda eden yarışmacı kim oldu? Survivor kim elendi? İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 7.7.2020 21:51 ABONE OL
Survivor kim elendi? 7 Temmuz Survivor SMS oy sıralaması ile elenen yarışmacı kim oldu?

2020 yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Programın 129.bölümünde ada konseyinde eleme heyecanı yaşanıyor. Bu hafta içi oynanan 3 dokunulmazlık oyununun ardından kazanan isimler eleme adayı olarak Sercan, Berkan ve Yasin'in ismini söylemişti. Ünlüler (Kırmızı) ve Gönüllüler (Mavi) takımı SMS oy sıralaması ile beraber adaya veda eden yarışmacı da belli oluyor. Buna göre; Peki, 7 Temmuz Survivor kim elendi? Survivor 7 Temmuz 2020 Salı SMS sıralaması ile kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan üç dokunulmazlık oyunu oynandı ve Sercan, Berkan ve Yasin üçlüsü eleme adayı olarak gösterildi. Berkan, Sercan ve Yasin arasında en düşük SMS oyunu alan isim adaya veda edecek. Böylelikle, 3 eleme adayından en az SMS oyunu alan yarışmacı adadan gitti ve '?' sorusu da yanıtına ulaşmış olacak.

SURVİVOR SMS OY SIRALAMASI 7 TEMMUZ

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'dan elenen yarışmacı, SMS oylaması sıralamasına ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte, Survivor'dan elenen yarışmacı ve 7 Temmuz SMS oy sıralaması;

Survivor kim elendi? 7 Temmuz Survivor SMS oy sıralaması ile elenen yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 2020'nin 128. bölümünde oynanan 3. bireysel dokunulmazlık oyununda Yasin ve Elif finalda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Sercan rakibi Elif'i eleyerek bireysel dokunulmazlığı kazandı.

Bu hafta 2. kez dokunulmazlığı kazanan Sercan, toplamda 6 kez Survivor dokunulmazlık oyununun galibi oldu. Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kazanan Sercan eleme adayı olacak Berkan'ın ismini vermişti. İkinci dokunulmazlığı kazanan Cemal Can ise Sercan'ı eleme adayı olarak göstermişti.

Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, konseyde eleme adayı olarak Yasin'in ismini verdi. Böylece Survivor'da eleme adayları Sercan, Berkan ve Yasin oldu. Survivor'da eleme 7 Temmuz Salı akşamı gerçekleşecek.

Survivor kim elendi? 7 Temmuz Survivor SMS oy sıralaması ile elenen yarışmacı kim oldu?
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Survivor kim elendi? 7 Temmuz Survivor SMS oy sıralaması ile elenen yarışmacı kim oldu?
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