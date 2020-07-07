Survivor'da ödül oyunu kim kazandı? 7 Temmuz 2020 Survivor ünlüler gönüllüler ödül oyununu hangi takım kazandı?

Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yarışma programlarından olan Survivor 2020 ünlüler gönüllüler ada konseyinde bugün yapılacak SMS oylaması sonuçlarına göre yarışmacılardan birisi adaya veda edecek. Öte yandan bugün ekranlara gelen 129. yeni bölümde yarışmacılar ödül oyununda kıran kırana mücadele ediyor. Bu bağlamda izleyiciler merakla Survivor ödül oyunu kim kazandı? Sorusunun cevabını öğrenmek istiyor.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? 7 TEMMUZ 2020

2020 Survivor ünlüler gönüllülerin 7 Temmuz 2020 Salı günü ekranlara gelen bölümde oynanan ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Detaylar şöyle;