Survivor'da ödül oyunu kim kazandı? 7 Temmuz 2020 Survivor ünlüler gönüllüler ödül oyununu hangi takım kazandı?

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'da ödül oyunu kim kazandı? Survivor ünlüler gönüllüler ödül oyununu hangi takım kazandı?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı 2020 ünlüler gönüllülerin bugün yayınlanan 129. Yeni bölümünde eleme heyecanı yaşanıyor. Yapılan SMS oylaması sonucundan eleme adaylarından birisi bugün adaya veda edecek. Öte yandan mavi ve kırmızı takımlar ödül oyununda kozlarını paylaşıyor. Bu bağlamda izleyiciler Survivor ödül oyunu kim kazandı? Sorusunun cevabını merak ediyor. İşte Salı Survivor ödül oyununu kazanan takım ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 7.7.2020 23:22 Son Güncelleme: 7.7.2020 23:34 ABONE OL
Survivor ödül oyunu kim kazandı? 7 Temmuz 2020 Survivor ünlüler gönüllüler ödül oyununu hangi takım kazandı?

Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yarışma programlarından olan 2020 ünlüler gönüllüler ada konseyinde bugün yapılacak SMS oylaması sonuçlarına göre yarışmacılardan birisi adaya veda edecek. Öte yandan bugün ekranlara gelen 129. yeni bölümde yarışmacılar ödül oyununda kıran kırana mücadele ediyor. Bu bağlamda izleyiciler merakla Survivor ödül oyunu kim kazandı? Sorusunun cevabını öğrenmek istiyor.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? 7 TEMMUZ 2020

2020 Survivor ünlüler gönüllülerin Salı günü ekranlara gelen bölümde oynanan ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Detaylar şöyle;

Survivor ödül oyunu kim kazandı? 7 Temmuz 2020 Survivor ünlüler gönüllüler ödül oyununu hangi takım kazandı?

ünlüler gönüllüler 7 Temmuz günü ekranlara gelen 129. bölümde kıran kırana geçen ödül oyununda mavi takım, kırmızı takım karşısında üstünlüğünü koruyarak oyunu kazandı. Ödülü kazanan mavi takım (Sercan - Yasin - Cemal Can) tekne turu, yemek ve alışveriş yaparak ödülün tadını çıkardı.

Survivor ödül oyunu kim kazandı? 7 Temmuz 2020 Survivor ünlüler gönüllüler ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU

  1. BERKAN
  2. SERCAN
  3. YASİN
Survivor ödül oyunu kim kazandı? 7 Temmuz 2020 Survivor ünlüler gönüllüler ödül oyununu hangi takım kazandı?
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Survivor'da ödül oyunu kim kazandı? 7 Temmuz 2020 Survivor ünlüler gönüllüler ödül oyununu hangi takım kazandı?
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