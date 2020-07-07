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hangi ülkede sonbahardır?

Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve hangi ülkede sonbahardır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Türkiye’de mevsim ilkbaharken hangi ülkede sonbahardır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 21:18 ABONE OL
Türkiye’de mevsim ilkbaharken hangi ülkede sonbahardır?

Türkiye'de mevsim ilkbaharken hangi ülkede sonbahardır?

D- YENİ ZELANDA (CEVAP)

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Türkiye’de mevsim ilkbaharken hangi ülkede sonbahardır?
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