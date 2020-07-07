Uras Benlioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Uras Benlioğlu hakkında bilgiler!

URAS BENLİOĞLU KİMDİR?

Uras Benlioğlu, 16 Şubat 1982 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'den mezun olduktan sonra televizyona dünyasına adım attı. Bu dönemde haber seslendirme, öğle haberleri spikerliği ve muhabirlik görevlerini üstlendi.

2014 yılında habercilik mesleğine ara verdikten sonra 'Tamam mıyız?' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi projelerinin kamera arkası belgesellerini hazırladı. Ürün inceleme/eğlence içeriklerine sahip Youtube kanalıyla ismini geniş kitlelere duyurdu.

9 Eylül 2012 yılında Rana Benlioğlu ile nikah masasına oturan Uras Benlioğlu "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" isimli sinema filminde rol aldı.

Uras Benlioğlu'nun ürün inceleme/eğlence içeriklerine sahip bir Youtube kanalı bulunuyor. Abone sayısı 2,5 milyonun üzerinde olan Benlioğlu'nun, Instagram hesabında ise 620 binin üzerinde takipçisi bulunuyor ve gönderi başına aldığı ortalama like sayısı 50 bin seviyesinde.