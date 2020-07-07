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kimdir? yarışmacısı Youtuber Uras Benlioğlu hakkında bilgiler

’nin sevilen yarışması Survivor’ın finali için heyecanlı geri sayım başladı. ’nın önceki yapımlarını hatırlatan da, Survivor ile paralel olarak Netflix’te yayınlanmaya başladı. Exatlon Challenge’ın en çok dikkat çeken isimlerinden birisi . Peki, fenomen isimlerin birincilik için ter döktüğü Exatlon Challenge yarışmacısı, ürün inceleme ve yaptığı deneyler ile dikkat çeken Youtuber Uras Benlioğlu kimdir? Uras Benlioğlu, youtube yayınları ile on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Netflix’te yayınlanan yarışma Exatlon Challenge’da dikkat çeken isim Uras Benlioğlu hakkında bilgiler…

Giriş Tarihi: 7.7.2020 16:56 ABONE OL
Uras Benlioğlu kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Youtuber Uras Benlioğlu hakkında bilgiler

Exatlon Chanllenge, Netflix'te yayınlanmaya başlamasıyla birlikte, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Yarışmada, dikkat çeken ve konuşulan isimlerden biri olan hakkında bilgiler, yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Uras Benlioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Exatlon yarışmacısı ve ürettiği tanıtım-inceleme videoları ile ünlenen Youtube Fenomeni Uras Benlioğlu hakkında bilgiler…

URAS BENLİOĞLU KİMDİR?

Uras Benlioğlu, 16 Şubat 1982 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'den mezun olduktan sonra televizyona dünyasına adım attı. Bu dönemde haber seslendirme, öğle haberleri spikerliği ve muhabirlik görevlerini üstlendi.

Uras Benlioğlu kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Youtuber Uras Benlioğlu hakkında bilgiler

2014 yılında habercilik mesleğine ara verdikten sonra 'Tamam mıyız?' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi projelerinin kamera arkası belgesellerini hazırladı. Ürün inceleme/eğlence içeriklerine sahip Youtube kanalıyla ismini geniş kitlelere duyurdu.
9 Eylül 2012 yılında Rana Benlioğlu ile nikah masasına oturan "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" isimli sinema filminde rol aldı.

Uras Benlioğlu'nun ürün inceleme/eğlence içeriklerine sahip bir Youtube kanalı bulunuyor. Abone sayısı 2,5 milyonun üzerinde olan Benlioğlu'nun, Instagram hesabında ise 620 binin üzerinde takipçisi bulunuyor ve gönderi başına aldığı ortalama like sayısı 50 bin seviyesinde.

Uras Benlioğlu kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Youtuber Uras Benlioğlu hakkında bilgiler
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Uras Benlioğlu kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Youtuber Uras Benlioğlu hakkında bilgiler
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