Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Wimbledon Tenis Turnuvası’nın 1902’den beri kullanılan aynı marka tenis topları kaç santigrat derecede saklanır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Wimbledon Tenis Turnuvası’nın 1902’den beri kullanılan aynı marka tenis topları kaç santigrat derecede saklanır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 7.7.2020 20:48Son Güncelleme: 7.7.2020 20:54ABONE OL
Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 1902'den beri kullanılan aynı marka tenis topları kaç santigrat derecede saklanır?