Bu yıl 2020 Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı içerisinde 2020 Aşure günü ne zaman idrak edilecek?

Muharrem ayı içerisinde yer alan Müslümanlık için en önemli gün Aşure Günü'dür. 20 Ağustos Hicri yılbaşı ile birlikte idrak edilecek olan Muharrem ayının yaklaşması vesilesi ile vatandaşlar konu ile ilgili en güncel ve doğru bilgilere ulaşmak istiyor. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının İslam tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu ayın onuncu gününe ise "Aşure Günü" denilmiştir. Peki, 2020 Aşure Günü ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor?

2020 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Muharrem ayının 10. günü ihya edilen bu kutlu gün, yani 2020 yılının Aşure Günü; Ağustos ayında başlayacak. Müslümanların, Hicri takvimin ilk ayı yani Muharrem ayında yaptığı tatlının evlere bereket, insan ilişkilerine ise muhabbet getirdiğine inanılmaktadır. Evlerde pişen aşureler konu, komşu, akraba demeden herkes ile paylaşılır bağlar kuvvetlenir.