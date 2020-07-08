Cenaze İşleri nerede çekildi? Cenaze İşleri konusu nedir, oyuncuları kimler?

Cenaze İşleri filmi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. 2017 yılında çekimleri gerçekleşen film izleyenlerini her sahnesiyle kahkahaya boğan türden. Yönetmen koltuğunda Korhan Uğur'un oturduğu başrollerinde Melih Selçuk, Ergun Kuyucu, Melis Cemre Çınar gibi isimlerin bulunduğu yapım bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki, Cenaze İşleri konusu nedir, oyuncuları kimler? Cenaze İşleri nerede çekildi? İşte detaylar…

CENAZE İŞLERİ KONUSU NEDİR?

Belediyede cenaze işleri görevlisi olan Orhan, kimsesizler mezarlığının da sorumlusudur. Sevgilisi Serpil'le evlenmek ister; fakat parasızlıktan evlenemez. Orhan'ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak ister ve bunun için Orhan'dan para karşılığında cesedin kimsesizler mezarlığına gömülmesini talep eder. Orhan'ın vicdanı rahat etmez; ancak alacağı parayla Serpil'le evlenebileceğini düşünür ve istemeyerek de olsa teklifi kabul eder. Fakat, cesedin gömüleceği sırada, adamın ölmediği fark edilir ve işler karışır.

CENAZE İŞLERİ OYUNCULARI

Melih Selçuk, Ergun Kuyucu, Melis Cemre Çınar

Yapımcılığını Saygın Film ve Serpil Altın Film'in yaptığı, Odunpazarı Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen komedi filmi Cenaze İşleri'nin çekimleri Eskişehir'de yapıldı...