Dilan Ay kimdir, kaç yaşında? Exatlon Challenge yarışmacısı Dilan Ay ne iş yapıyor?

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kimdir, kaç yaşında? yarışmacısı Dilan Ay ne iş yapıyor?

yarışmacısı ; yarışmanın başlamasıyla beraber izleyicilerin gündemine geldi. Birbirinden ünlü tam 18 Youtuber'ın bulunduğu yarışmanın aynı zamanda sunuculuğunu ise Orkun Işıtmak üstleniyor. Peki, Exatlon Challenge yarışmacısı Dilan Ay kimdir, kaç yaşında? Buğra Dilan Ay nereli? İşte hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 8.7.2020 09:06 Son Güncelleme: 8.7.2020 09:07 ABONE OL
Exatlon Challenge yarışmacısı Dilan Ay kimdir, kaç yaşında? Dilan Ay ne iş yapıyor?

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı yaptığı yarışma programları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son zamanların en çok kullanılan dizi ve film izleme platformu bu kez ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi programına sahne olacak. Yarışmada yer alan YouTube ve instagram fenomeni merak ediliyor. Peki, Exatlon Challenge yarışmacısı Dilan Ay kimdir, kaç yaşında? Dilan Ay nereli? İşte detaylar…

EXATLON CALLENGE YARIŞMACISI DİLAN AY KİMDİR?

Exatlon Challenge yarışmacısı Dilan Ay, 11 Nisan 1995 yılında dünyaya geldi. Dilan Ay, aslan Mardinlidir. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Instagram fenomeni, lisansını Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde tamamlamıştır…

Exatlon Challenge yarışmacısı Dilan Ay kimdir, kaç yaşında? Dilan Ay ne iş yapıyor?

İrem adında Miami'de yaşayan kız kardeşinin Miami'ye taşınmasıyla Youtube dünyasına adım atmaya karar veren , influencer dünyasında kendine önemli bir yer edindi. Kedisinin adı Sütlaç. Üniversite hayatını sürekli çalışarak geçirdiğini söyleyen Ay, oyunculuk eğitimi aldı ve Payitaht dizinde de birkaç bölüm oyunculuk yaptı. Sonrasında ise reklam ve kliplerde de oynadı. Kanalında sağlıklı beslenme önerileri yapan Dilan Ay, spor üzerine içerik üreterek kendi günlük kalori ve besin cetvelini paylaşıyor.

Bunun yanı sıra makyaj videoları, kendi cilt bakım rutinini ve sevdiği saç modellerini paylaşıyor. En büyük hayali dünyayı gezmek olan Dilan Ay, instagram'da 32 bin 600, Youtube'ta 39 bin 500 takipçiye sahip.

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Dilan Ay kimdir, kaç yaşında? Exatlon Challenge yarışmacısı Dilan Ay ne iş yapıyor?
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