Dilan Ay kimdir, kaç yaşında? Exatlon Challenge yarışmacısı Dilan Ay ne iş yapıyor?

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı yaptığı yarışma programları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son zamanların en çok kullanılan dizi ve film izleme platformu bu kez ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Challenge programına sahne olacak. Yarışmada yer alan YouTube ve instagram fenomeni Dilan Ay merak ediliyor. Peki, Exatlon Challenge yarışmacısı Dilan Ay kimdir, kaç yaşında? Dilan Ay nereli? İşte detaylar…
Exatlon Challenge yarışmacısı Dilan Ay, 11 Nisan 1995 yılında dünyaya geldi. Dilan Ay, aslan Mardinlidir. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Instagram fenomeni, lisansını Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde tamamlamıştır…
İrem adında Miami'de yaşayan kız kardeşinin Miami'ye taşınmasıyla Youtube dünyasına adım atmaya karar veren Dilan Ay, influencer dünyasında kendine önemli bir yer edindi. Kedisinin adı Sütlaç. Üniversite hayatını sürekli çalışarak geçirdiğini söyleyen Ay, oyunculuk eğitimi aldı ve Payitaht dizinde de birkaç bölüm oyunculuk yaptı. Sonrasında ise reklam ve kliplerde de oynadı. Kanalında sağlıklı beslenme önerileri yapan Dilan Ay, spor üzerine içerik üreterek kendi günlük kalori ve besin cetvelini paylaşıyor.
Bunun yanı sıra makyaj videoları, kendi cilt bakım rutinini ve sevdiği saç modellerini paylaşıyor. En büyük hayali dünyayı gezmek olan Dilan Ay, instagram'da 32 bin 600, Youtube'ta 39 bin 500 takipçiye sahip.